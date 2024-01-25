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Медведи в кокошнике, "болото" на западе и деревянные рубли: что не так с российскими мультфильмами о трех богатырях

Катерина Малай
Кино
3 минуты
474
Медведи в кокошнике, 'болото' на западе и деревянные рубли: что не так с российскими мультфильмами о трех богатырях

Российские пропагандисты много лет насаждали россиянам, украинцам и миру свою ложь о "братских народах и единой истории", чтобы посеять сомнения в головах людей о независимости Украины. Таким предметом пропаганды стала, в частности, и известная франшиза о богатырях, которую в РФ выпускают чуть ли не каждый год.

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Авторы мультфильмов вводят зрителей в заблуждение, мол, герои былин Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алексей Попович имеют русские корни, а в Киевской Руси жили россияне, которыми руководил царь-батюшка. OBOZ.UA расскажет, что не столько с популярным когда-то мультиком и почему не стоит показывать его украинским детям.

Начать следует с того, что главные герои "Трех богатырей" не имеют ничего общего с Россией.

Они были частью эпоса времен Киевской Руси, поэтому прототипы героев известной франшизы – предки украинцев. Уже позже россияне начали "присваивать" себе чужую историю, вписывая богатырей в свои произведения.

Медведи в кокошнике, "болото" на западе и деревянные рубли: что не так с российскими мультфильмами о трех богатырях

В мультфильме с претензией на воспроизведение исторических событий неверно практически все.

Жителей Киевской Руси авторы обозвали "россиянами", а также использовали ныне популярное выражение "русские не сдаются", показывали танцы с медведями в кокошнике, балалайками, деревянные рубли и леса с березами.

Медведи в кокошнике, "болото" на западе и деревянные рубли: что не так с российскими мультфильмами о трех богатырях

Все это – символы и образы современной России, тогда как об украинской культуре упоминаний нет, хотя основные действия происходят в Киеве и других украинских городах. Таким образом авторы размывают границы, объединяют историю и "присваивают" себе территорию Украины в мыслях маленьких зрителей.

Красноречивым является также изображение злодеев в картинах о трех богатырях: Колыван, Баба Яга, Шамаханская царица, Морской царь. Все эти герои – иностранцы, якобы посягавшие на "скрепы", территориальную целостность и власть в изображенной Киевской Руси.

Медведи в кокошнике, "болото" на западе и деревянные рубли: что не так с российскими мультфильмами о трех богатырях

Не сложно провести аналогию, что Баба Яга в костюме европейской дамы – аллюзия на "злой Запад", который якобы спит и видит, как взять под контроль Украину или Россию. В одном из кадров по правому берегу Днепра авторы не постеснялись написать "Болото".

Медведи в кокошнике, "болото" на западе и деревянные рубли: что не так с российскими мультфильмами о трех богатырях

Каждая из частей фильма пропитана пропагандой.

Богатыри, ставшие аллюзией на армию РФ, решают проблемы страны со "злыми соседями", лезут не в свое дело, пытаясь "помочь" другим народам, а как только воины едут куда-то, с Киевом случается какая-то беда: то европейцы нападут, то иностранная царица решит власть захватить.

Это создает в головах зрителей убеждение, что украинские города "принадлежат россиянам", столица Украины нуждается в "защите" от соседей с Запада, а люди не могут представить жизнь без царя.

В полной мере знакомая картина в современной пропаганадистской повестке России.

Медведи в кокошнике, "болото" на западе и деревянные рубли: что не так с российскими мультфильмами о трех богатырях

Руководствуясь такими лживыми мультфильмами, российские дети растут с ложными убеждениями, поддерживают войну и злятся на всех, кого по телевизору называют врагами, а украинские малыши могут ошибочно считать "общей" истории родины и страны-террористки.

Ранее OBOZ.UA писал, что за год украинцы наслушались и насмотрелись российского контента на 10 тысяч дронов для армии РФ. Как так получилось – читайте по ссылке.

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