Российские пропагандисты много лет насаждали россиянам, украинцам и миру свою ложь о "братских народах и единой истории", чтобы посеять сомнения в головах людей о независимости Украины. Таким предметом пропаганды стала, в частности, и известная франшиза о богатырях, которую в РФ выпускают чуть ли не каждый год.

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Авторы мультфильмов вводят зрителей в заблуждение, мол, герои былин Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алексей Попович имеют русские корни, а в Киевской Руси жили россияне, которыми руководил царь-батюшка. OBOZ.UA расскажет, что не столько с популярным когда-то мультиком и почему не стоит показывать его украинским детям.

Начать следует с того, что главные герои "Трех богатырей" не имеют ничего общего с Россией.

Они были частью эпоса времен Киевской Руси, поэтому прототипы героев известной франшизы – предки украинцев. Уже позже россияне начали "присваивать" себе чужую историю, вписывая богатырей в свои произведения.

В мультфильме с претензией на воспроизведение исторических событий неверно практически все.

Жителей Киевской Руси авторы обозвали "россиянами", а также использовали ныне популярное выражение "русские не сдаются", показывали танцы с медведями в кокошнике, балалайками, деревянные рубли и леса с березами.

Все это – символы и образы современной России, тогда как об украинской культуре упоминаний нет, хотя основные действия происходят в Киеве и других украинских городах. Таким образом авторы размывают границы, объединяют историю и "присваивают" себе территорию Украины в мыслях маленьких зрителей.

Красноречивым является также изображение злодеев в картинах о трех богатырях: Колыван, Баба Яга, Шамаханская царица, Морской царь. Все эти герои – иностранцы, якобы посягавшие на "скрепы", территориальную целостность и власть в изображенной Киевской Руси.

Не сложно провести аналогию, что Баба Яга в костюме европейской дамы – аллюзия на "злой Запад", который якобы спит и видит, как взять под контроль Украину или Россию. В одном из кадров по правому берегу Днепра авторы не постеснялись написать "Болото".

Каждая из частей фильма пропитана пропагандой.

Богатыри, ставшие аллюзией на армию РФ, решают проблемы страны со "злыми соседями", лезут не в свое дело, пытаясь "помочь" другим народам, а как только воины едут куда-то, с Киевом случается какая-то беда: то европейцы нападут, то иностранная царица решит власть захватить.

Это создает в головах зрителей убеждение, что украинские города "принадлежат россиянам", столица Украины нуждается в "защите" от соседей с Запада, а люди не могут представить жизнь без царя.

В полной мере знакомая картина в современной пропаганадистской повестке России.

Руководствуясь такими лживыми мультфильмами, российские дети растут с ложными убеждениями, поддерживают войну и злятся на всех, кого по телевизору называют врагами, а украинские малыши могут ошибочно считать "общей" истории родины и страны-террористки.

Ранее OBOZ.UA писал, что за год украинцы наслушались и насмотрелись российского контента на 10 тысяч дронов для армии РФ. Как так получилось – читайте по ссылке.

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