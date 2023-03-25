'Спіймати Кайдаша', 'Мої думки тихі' и другие: какие украинские фильмы и сериалы стоит посмотреть на Netflix

На стриминговой платформе Netflix можно посмотреть около 20 украинских фильмов, документалок и сериалов. 29 марта состоится премьера отечественного нашумевшего телешоу "Спіймати Кайдаша", которое покорило аудиторию. Но кроме этого сериала, можно насладиться и другими проектами, такими как "Мої думки тихі", "Борщ. Секретний інгредієнт", "Носоріг".

Видео дня

Именно о них и хочет рассказать OBOZREVATEL. Мы собрали подборку украинским фильмов, впечатляющих основной задумкой, сюжетом и актерской игрой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спіймати Кайдаша"

Драматург и сценарист Наталья Ворожбит настолько удачно адаптировала повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" к современности, что только в YouTube сериал посмотрели 32 млн человек. Основные сюжетные линии проекта связаны с "вечной" проблемой противостояния двух поколений одной семьи: родителей и детей. В современной версии добавилось несколько новых событий, но это не испортило общее впечатление от истории.

"Борщ. Секретний інгредієнт"

В документальном фильме шеф-повара Евгения Клопотенко сам кулинар отправляется в путешествие по Украине, чтобы узнать самые интересные рецепты борща и найти секретные ингредиенты для любимого лакомства. Он расскажет, что на нашей Родине готовят борщ по 16 рецептам, а также чем каждый из них отличается, в зависимости от региона.

"Мої думки тихі"

Премьера фильма молодого режиссера Антонио Лукича состоялась 4 июля 2019 года. Роуд-муви повествует о звукорежиссере Вадиме, которому выпадает случай начать жизнь с чистого листа. Ему нужно записать голоса закарпатских животных и найти редкую птицу. Однако не все так просто, компанию ему составит его мама. Эта вечная история отцов и детей мало кого оставила равнодушным.

"Носоріг"

Украинский художественный фильм режиссера Олега Сенцова, освобожденного из якутского лагеря, был снят в 2021 году. Кинолента рассказывает историю "взлета и падения" жестокого бандита с прозвищем "Носорог". Эту роль, к слову, сыграл защитник Мариуполя Сергей Филимонов. Фильм отлично передает депрессивную атмосферу 1990-х.

"Поводир"

Один из самых заметных украинских фильмов вышел на большие экраны 16 июля 2014 года. Он повествует о путешествии по Украине тридцатых годов ХХ века слепого кобзаря и мальчика, сына американского экспата. Их "экспедиция", полное опасных приключений, происходит на фоне драматических страниц украинской истории и разрушений человеческих судеб.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, какие кинопремьеры ожидают украинцев в ближайшие недели. Список новинок сможет удовлетворить как поклонников жестоких сцен, так и родителей с маленькими детьми. Показы запланированы на конец марта – начало апреля.

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