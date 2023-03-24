'Подземелье и драконы', 'Джон Уик' и другие ожидаемые премьеры: на что пойти в кино в ближайшие недели

Уже в ближайшие недели украинцев ждут много кинопремьер. Среди них: комедия "Подземелья и драконы", четвертая часть истории о наемном убийце "Джон Уик", боевик "Черная метка" и другие.

Видео дня

Интересный сеанс для себя подберут как поклонники жестоких сцен, так и родители с маленькими детками. OBOZREVATEL решил рассказать, что покажут в кинотеатрах Украины в ближайшее время (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подземелья и драконы: Честь воров (30 марта)

Комедийная лента с фантастическими мотивами расскажет о ворах, которые ошибочно помогли "не тем людям" освободить величайшее зло в мире и теперь вынуждены противостоять ему. Зрителей ждут колдуны, живые мертвецы, меткие шутки, яркие спецэффекты, магия, монстры и многое другое.

Джон Уик-4 (30 марта)

Уже скоро Киану Ривз снова появится на экранах в образе наемного убийцы Уика. Зрителей ждет продолжение борьбы киллера с врагами, новые персонажи и еще больше эпических боевых сцен.

Черная метка (30 марта)

Агент ЦРУ Ник давно вышел на пенсию и живет на яхте, но однажды его привлекают к уничтожению трех опасных преступников в Мексике. В то же время агент Управления по борьбе с наркотиками Энтони ищет убийц своего напарника. Судьба сводит разных героев со своими мотивами, чтобы вместе они остановили катастрофу – энергетический терроризм.

Братья Супер Марио в кино (5 апреля)

Мультфильм по мотивам известной игры позволит всей семье на несколько часов погрузиться в мир увлекательных приключений и веселых шуток. Герои будут разгадывать загадки, сражаться с врагами и спасать себя и близких из опасности.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 киноляпах в фильмах, за которые режиссерам должно быть стыдно. Подробнее о них – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!