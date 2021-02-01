В сети показали Кристен Стюарт в легендарном образе принцессы Дианы на съемках фильма 'Спенсер'

В сети показали новые кадры со съемок исторической драмы "Спенсер", в которой американская актриса Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы.

Так, фильм снимают на известной площадке Сандрингема. Об этом сообщает издание The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, декорации создали в роскошном отеле Schlosshotel Kronberg во Франкфурте (Германия).

В кадрах со съемок Стюарт предстала в культовой кремовой блузке и с объемными светлыми волосами. Отмечается, что съемки проходят как в Германии, так и Великобритании. В проекте также снимаются Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.

Напомним, фильм "Спенсер" расскажет об одном из самых драматических моментов в жизни принцессы Дианы. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991 года с королевской семьей. Именно в Норфолке принцесса решит расстаться с Чарльзом.

Запуск фильма ожидается осенью 2021 года. В 2022 году исполняется 25 лет со дня смерти Дианы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых кинотеатрах мира уже состоялась премьера нашумевшего фильма "Дьявол в деталях" о серийном убийце из 90-х. Релиз картины на стриминговом сервисе HBO Max запланирован на 29 января.