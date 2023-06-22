Совершенно разные! Пять актрис, которых не узнать в их первых фильмах. Фото

Пересматривая старые фильмы и сериалы, мы часто встречаем в них культовых ныне актеров на старте их кинокарьеры. Узнать некоторых из них просто невозможно. Звезды меняют стиль, делают пластические операции и различные уколы красоты, в их взгляде появляется заметные уверенность и опыт.

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Сегодня OBOZREVATEL предлагает посмотреть на некоторых актрис в их первых фильмах и сравнить, как сильно они изменились. Разница между некоторыми фото превышает 60 лет.

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер дебютировала в большом кино в 1986 году, снявшись в фильме "Лукас". Юной актрисе на тот момент было всего 15 лет. Сейчас ей – 51. В фильмографии звезды больше пятидесяти лент. Кроме того, Райдер два года подряд номинировалась на премию "Оскар" за роли в фильмах "Эпоха невинности" (1993) и "Маленькие женщины" (1994). Она также является лауреаткой премии "Золотой глобус".

Николь Кидман

В 1983 году на экраны вышел фильм "Бандиты на велосипедах", который познакомил зрителей с начинающей 16-летней актрисой Николь Кидман. Сегодня она лауреатка премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы", обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы", посол доброй воли ЮНИСЕФ и еще целый перечень заслуг и регалий. 56-летняя кинематографистка продолжает активно сниматься, а также продюсирует собственные картины. Однако этот потенциал был заметен в Кидман еще 40 лет назад.

Элизабет Херли

Узнать на первом фото знаменитую британскую актрису и фотомодель Элизабет Херли практически нереально. Это кадр из фильма "Ария" 1987 года. На нем знаменитости всего 22 года, а сейчас ей 58. Херли до сих пор считается одной из самых сексуальных женщин-знаменитостей. Она нередко радует фанов снимками в купальнике, демонстрируя спортивное телосложение и изящный тонкий силуэт.

Джейн Фонда

Только вдумайтесь, 85-летняя Джейн Фонда является лауреаткой двух премий "Оскар", пяти премий "Золотой глобус", двух премий BAFTA и премии "Эмми". А начинала свой творческий путь культовая актриса в фильме "Большая история" 1960 года, когда ей было 23 года. Звезда сильно изменилась за последние 60 лет, на лице заметны многочисленные подтяжки и пластики. Впрочем, это не мешает Фонде оставаться легендой мирового кино. В 2018-м даже вышел фильм "Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах".

Мэгги Смит

Сегодня 88-летняя Мэгги Смит ассоциируется, в первую очередь, с добродушной, но строгой седовласой профессоршей Минервой МакГонагалл из культовой франшизы о Гарри Поттере. Однако в арсенале актрисы множество других выдающихся ролей. Об этом свидетельствует огромное количество наград знаменитости – она двукратная лауреатка премии "Оскар", семикратная лауреатка BAFTA, трёхкратная обладательница премии "Золотой глобус", четырёхкратная лауреатка "Эмми", пятикратная обладательница премии Гильдии киноактёров США и многое другое. А еще Смит настоящая красавица – только взгляните на кадр из фильма "Некуда идти" 1958 года, в котором дебютировала актриса в возрасте 24-х лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились самые популярные и красивые актрисы 80-х и 90- годов. В подборку попали Джулия Робертс, Моника Беллуччи и другие. Все подробности – в нашем материале.

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