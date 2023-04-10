Сводили с ума миллионы мужчин! Как изменились самые красивые актрисы 90-х. Фото тогда и сейчас

Всемирно известные актрисы, смотревшие на своих зрителей с экранов в 90-х годах, были не просто исполнительницами ролей – они были настоящими киноиконами, на которых ровнялись женщины и которые сводили с ума мужчин. Прошло больше 20-ти лет, а эти голливудские красавицы до сих пор остаются любимицами публики. Правда, некоторые из них изменились практически до неузнаваемости.

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OBOZREVATEL покажет главных актрис Голливуда 90-х в начале их карьеры и то, как они выглядят сейчас. Также расскажем, что изменилось в жизни этих звезд.

Джулия Робертс

После фильма "Красотка" Джулия Робертс проснулась настоящей мегазвездой. Обладательница самой знаменитой улыбки Голливуда не могла не влюбить в себя зрителей. С тех пор она снялась в огромном количестве лент. Сейчас актриса продолжает сниматься, а помимо этого владеет кинокомпанией Om Red Films и активно занимается благотворительной деятельностью. В период "ковидного" карантина знаменитость решила развестись с мужем после 18 лет брака. Так что сейчас Робертс еще и завидная холостячка.

Моника Белуччи

Ей 58, но она остается одним из главных секс-символов всех времен. Безупречная красота, талант и харизма принесли Белуччи ошеломительный успех. Она снимается в кино по сей день, хотя и не так часто. Кроме того, звезда появляется как модель на показах и фотографируется для глянцев.

Мег Райан

"Когда Гарри встретил Салли", "Неспящие в Сиэтле", "Город ангелов", "Вам письмо" и десятки других успешных кинокартин, где Райан сыграла главную роль, сделали ее королевой романтических фильмов. Однако, к сожалению, с приходом 2000-х годов фильмография актрисы начала заметно уменьшаться на фоне остальных её коллег. Чтобы конкурировать с молодыми свежими лицами, Мег начала прибегать к пластике. Однако изменения внешности многим фанам показались чрезмерными, в связи с чем звезда не раз сталкивалась с критикой.

Сандра Буллок

Оскароносная актриса в свои 58 лет может быть уверена, что точно состоялась как актриса, подтверждением чему являются многочисленные главные роли в успешных проектах, а также постоянные съемки в новых. Буллок, как и многие ее коллеги, у которых более чем 30-летний опыт работы в кино, сейчас появляется не только перед камерой, но и за ней в качестве режиссера.

Кетлин Тернер

Кетлин Тернер была одной из самых успешных актрис в 80-х и 90-х годах, однако все оборвалось в 1993-м, когда у звезды диагностировали ревматоидный артрит. Лечение гормонами отразилось на внешности знаменитости – она заметно набрала в весе. Усугубляли ситуацию сильные боли, из-за которых Тернер практически не могла ходить. Все это повлияло на эмоциональное состояние знаменитости, которая практически перестала появляться на публике. Со временем актриса приняла все свои изменения, однако в кино так и не вернулась. Она уже давно не снимается и вряд ли планирует.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились и с чем связали свою жизнь голливудские актеры, которые 20 лет назад сводили с ума девушек со всего мира. В нашу подборку попал Том Круз, Джон Траволта, Джейсон Пристли, Антонио Бандерас.