Скандальный сериал 'Успеть до 30', который требовали удалить из сети, продлили на второй сезон

Телеканал ТЕТ продолжил сериал "Успеть до 30" на второй сезон. Первые эпизоды вызвали возмущение у украинцев из-за образа одной из героинь – Любы – которую некоторые зрители назвали "русской красавицей".

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О начале съемок в своем Instagram рассказала звезда проекта Дарья Петрожицкая. Ее фанаты обрадовались анонсу и заявили, что будут ждать второго сезона с нетерпением.

"А вот и новость! Сегодня мы начали съемки второго сезона "Успеть до 30", поэтому ждите", – написала актриса.

Как можно заметить на фото, в новых сериях появятся также Анна Кошмал, Анастасия Остреинова, Дмитрий Вивчарюк и Артур Логай. То есть главные героини-подруги продолжат свои приключения в большом городе.

Пока дата выхода новых серий остается неизвестной. На фоне скандала с первым сезоном фанаты предполагали, что проект закроют вообще.

Напомним, зрителей возмутила одна из главных героинь по имени Люба, родом из города Коломыи Ивано-Франковской области, которая вроде бы изображена "селом" и "рагулем". Тогда мэр города потребовал от ТЕТ изъять сериал из сети и перестать транслировать его на ТВ.

В ответ телеканал заверил, что никто из создателей сериала не хотел оскорбить зрителей из Коломыи. Вместо этого они использовали обычные сценарные приемы.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о звезде нашумевшего сериала "Успеть до 30", которую назвали "типично российской Любой", и ее позиции по поводу скандала.

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