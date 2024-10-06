Сила Netflix. Суд сделал неожиданное заявление по делу братьев Менендесов, убивших своих родителей

После того как на Netflix в конце сентября вышел документальный сериал "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов" о двух братьях Менендесов, убивших своих родителей 35 лет назад, суд, занимающийся этим уголовным делом, решил пересмотреть обвинения и сроки заключения мужчин. Общественный резонанс и поддержка осужденных оказали давление на правоохранительные органы.

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Как сообщает BBC, пересмотр дела может привести к изменению приговора или новому судебному разбирательству. Слушания планируют провести 26 ноября.

Это заявление прокурор округа Лос-Анджелеса Джордж Гаскон сделал после того, как правоохранители получили множество звонков от зрителей сериала "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов". Он также сообщил, что есть "нравственная обязанность" рассмотреть доказательства, которые в прошлом году представили братья. Речь шла о том, что на период убийства подростки подверглись сексуальному насилию со стороны родителей и лишили их жизни, чтобы обеспечить себе безопасность.

"В ходе судебных заседаний прокуроры заявляли, что мотивом убийств была жадность, а доказательства того, что братья потратили большую часть своего огромного наследия на часы Rolex, автомобили и элитную недвижимость, прежде чем стать подозреваемыми, сделали это дело печально известным в США. В конце концов, первый суд закончился тем, что присяжные не пришли к единому мнению после того, как братья Менендес подали заявление о насилии в семье, продолжавшееся несколько лет", – сообщает BBC.

Известно, что братьев приговорили к пожизненному заключению. К моменту убийства 20 августа 1989 года Лайлу и Эрику было 21 и 18 лет соответственно. То есть сейчас мужчинам уже 56 и 53 года и почти всю свою жизнь они пробыли за решеткой.

В защиту Менендесов стали не только фанаты сериала, но и знаменитости. Так, американская телезвезда и модель Ким Кардашьян призвала освободить их из-под стражи. Она написала обширное обращение, которое опубликовала в NBC News.

"Оба брата рассказали, что на протяжении многих лет подвергались сексуальному, физическому и эмоциональному насилию со стороны своих родителей. По словам Лайла, насилие началось, когда ему было всего 6 лет, а Эрик рассказал, что отец насиловал его более 10 лет. После многих лет издевательств и реального страха за свою жизнь Эрик и Лайл избрали то, что в то время казалось им единственным выходом – невероятный способ убежать от этого кошмара", – встала на защиту Кардашьян.

Ранее OBOZ.UA подробнее писал о деле братьев Менендесов и как по опрометчивости они попали за решетку спустя 8 лет после убийства. Практически сразу после анонса сериала в сети массово поддержали мужчин.

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