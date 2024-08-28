Сериал о братьях, убивших родителей и севших за решетку до конца жизни, может переписать историю: почему фанаты на стороне детей

На стриминг-платформе Netflix 19 сентября состоится премьера сериала "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов", созданного на основе реальной истории убийства двумя братьями своих родителей. Сейчас братья все еще живы, но до конца своей жизни будут находиться за решеткой.

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Новый сериал создали творцы киноленты, основанной на реальных событиях, "Дамер – чудовище: История Джеффри Дамера". Из-за того, что прошлый проект пришелся по душе зрителям, фанаты надеяться на интересное кино о братьях-убийцах. Как пишет USA Today, "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов" является второй частью антологии Райана Мерфи "Чудовища" и является продолжением вышеупомянутого сериала.

"Во второй части антологии "Чудовища" Райан Мерфи и Иен Бреннан берутся за еще одно громкое дело, которое захватило нацию в 90-х годах. На Netflix 19 сентября "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов" рассказывает о двух братьях, убивших своих родителей 20 августа 1989 года, и событиях, сопровождавших жестокое убийство. (Оба были признаны виновными в убийстве первой степени и приговорены к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение)", – говорится в заявлении Netflix.

В тизере к премьере создатели лаконично рассказали о том, чего стоит ожидать зрителю, и какую проблематику затронет сериал. Сначала в кадре появляется вся семья Менендесов, неловко позирующих для фото. В этот момент звучит диалог между матерью и отцом, где женщина пытается узнать, что происходит в отношениях мужа и сыновей, на что тот отвечает: "Все кончено. Прекрати. Я исправлю эту семью".

В следующем кадре появляются два брата с обнаженным торсом, якобы, чтобы показать свою уязвимость. Они обнимаются, а потом раздается выстрел и на лице одного из них появляются капли крови.

На другом тизере показали, как двое мужчин (братья Менендесы) подъезжают ночью на автомобиле к имению, заходят к нему и направляются к большим дверям, за которыми, вероятно, спят родители. После того, как они пересекают порог комнаты, раздается один за другим два выстрела.

Что известно о реальном деле

20 августа 1989 года в богатом имении в Беверли-Хиллз прозвучало более 15 выстрелов. Как отмечает источник, в Хосе Менендеса (отца) выстрелили из дробовика 6 раз, а в Китти Менендес (мать) – 10. Из-за страха сыновья Лайл и Эрик позже выбросили оружие и приобрели билеты на сеанс в кино, чтобы создать себе алиби. После приезда полиции это действительно на время отвлекло правоохранителей от братьев, но они все равно оставались главными подозреваемыми.

Впоследствии через психиатра Эрика полиция узнала, что убийство совершили братья. Во время суда присяжные утверждали, что причиной тому стало желание сыновей завладеть богатством родителей, однако мужчины утверждали, что это действительно было местью. По их словам, родители совершали сексуальное, физическое и моральное насилие. Впрочем, признанием не удалось сократить срок сидения под стражей, поэтому мужчины с 1996 года и поныне отбывают пожизненное заключение в разных тюрьмах Калифорнии.

Как реагирует общество

После того, как в сети опубликовали официальный трейлер сериала, будущие зрители киноленты вступились за Лайла и Эрика и стали утверждать, что мужчины только оборонялись. Такой резонанс спустя почти 30 лет от осуждения может изменить историю дела.

"Что-то мне подсказывает, что чудовища этой истории не будут такими, как мы думаем".

"Братья не монстры, освободите их!"

"Мне нравится символизм. Китти и Хосе были одержимы образом своей семьи. Все должно было восприниматься определенным образом. А что теперь, когда они мертвы? Фасад исчез, а ребята раздеты. Они уязвимы".

"Монстрами есть родители и судебная система, которая защищала насильников и неоднократно отказывалась рассматривать апелляцию братьев, чтобы защитить свое решение".

"Я помню этот случай, суд и то, как никто не хотел верить этим ребятам. Отец был монстром, а жена – ничтожной подстилкой. Я не могу уважать женщину, которая не защищает своих детей".

"Родители были настолько беспорядочны в голове. Эти ребята остались со шрамами на всю жизнь, я думаю, что родители – настоящие монстры в этой истории".

"Когда я загуглил их дело, я почувствовал себя глубоко больным и озабоченным. Тот факт, что один из ребят сказал, что в тюрьме он чувствует себя безопаснее, чем дома, говорит о многом!"

Это подсказывает, кто является "монстрами" в этом эпизоде. Это явно было показано, когда он не хотел прикасаться к его плечу. Я очень надеюсь, что это поможет братьям, а не изобразит их злодеями. Я очень надеюсь, что однажды они будут на свободе".

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