Сиквел сериала 'Секс в большом городе' в третий раз попал в международный скандал. На этот раз обиделись евреи

Создатели сериала "И просто так", являющегося сиквелом легендарного кинопроекта "Секс в большом городе", в третий раз попали под волну хейта. В 9 серии сценаристы решили рассмешить своих зрителей шуткой о Холокосте.

Ироничности ситуации также добавила дата выхода эпизода, а именно 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Неудачную сцену уже активно обсуждают в сети, пишет New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По сюжету, друг Шарлотты Энтони приводит на ужин своего нового бойфренда, и знакомит его с жителями дома, сообщающими, что приготовили "еврейский ужин", а в духовом шкафу уже готовится хала – традиционный праздничный еврейский хлеб.

Видео дня

Тогда герой по имени Джастис решил пошутить, заявив: "А вы знали, что Холокоста на самом деле не было?". На что Энтони ему отвечает: "Пошел вон".

Поклонники сериала расценили это как неуважение к евреям и их исторической трагедии, а некоторые даже похвалили Энтони за резкий ответ своему парню.

"Не могу поверить, что они позволили эту сцену", "Я просто хочу знать, почему они добавили эту шутку", "Вот как нужно отвечать тем, кто не верит в Холокост. Энтони – невероятный", – написали зрители "И просто так ".

Напомним, что сиквел "Секса в большом городе" уже не в первый раз попадает в скандал. В частности, в 7 серии индусы обиделись за ошибку костюмеров.

Также OBOZREVATEL писал о том, что после выхода 8 эпизода сериал начали бойкотировать россияне. Дело в том, что в одной из сцен главные героини назвали новую обеспеченную соседку "русской проституткой".