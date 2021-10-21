Сериал 'Уборщица': почему стоит посмотреть сериал о насилии в паре. Трейлер

После стремительного взлета дорамы "Игра в кальмара" вторую позицию по популярности Netflix занял минисериал "Уборщица". И это только за две недели с момента выхода на экраны. Чаще всего именно женщины выбирают его для просмотра. Ведь режиссеры позволяют зрительницам узнать, как действовать в случае домашнего насилия: не только физического, но и психологического.

Читайте в материале OBOZREVATEL о чем говорится в сериале "Уборщица" и какие ценные уроки можно в нем почерпнуть.

Минисериал сняли по сюжету книги Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки, которая вырвалась из нищеты". Молодая и талантливая девушка Стефани (в сериале – Алекс) мечтает о счастливом будущем, но ей помешали незапланированная беременность и абьюзивные отношения с отцом ребенка. Главная героиня убегает из дома и берется за любую работу, чтобы выжить вместе с малышом: она решает кардинально изменить жизнь.

Видео дня

Несколько серий продюсировала Марго Робби. Так она доказала, что имеет талант не только в актерском искусстве, но и является знатоком драмы.

Главную роль сыграла 26-летняя экс-модель Маргарет Куэлли ("Однажды в Голливуде"). Не менее перспективный молодой актер Ник Робинсон сыграл ее партнера.

Женщин, которые терпят домашнее насилие, достаточно часто обвиняют в том, что им не хватает смелости и решительности, чтобы бросить мужа. Этот сериал предлагает по-новому взглянуть на эти проблемы: с практической точки зрения.

Здесь можно узнать, что делать и куда обращаться в случае насилия в семье. Кроме того, режиссеры дают советы, как нужно подавать петицию в VAWA (Violence Against Women Act) – закон о борьбе с насильственной преступностью, подписанный президентом Биллом Клинтоном 13 сентября 1994.

Также сериал призывает женщин вовремя распознавать в семье признаки абьюза и учиться правильно реагировать на проблемы в отношениях, чтобы защитить себя и детей. "Уборщица" помогает девушкам переосмыслить традиционные представления о том, что называют домашним насилием. Насилие – это не только о "муже, который бьет", но и психологическом давлении, принудительном половом акте и так далее. Таких форм немало. Часто психологическое насилие может маскироваться под банальную семейную ссору и восприниматься как вымышленная проблема.

А еще в минисериале поднимается проблема самореализации женщины. Главная героиня борется не только за свои права, но и за развитие собственного потенциала (в том числе и материнского). Девушка учится быть независимой: не просто ради удовлетворения собственных амбиций, но и для построения здоровых отношений в семье (небольшой: ее и дочери).

Ранее OBOZREVATEL писал: