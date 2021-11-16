Уильям взбешен: сериал "Корона" попал в новый скандал из-за эпизода с принцессой Дианой

В сериале "Корона" от стримингового сервиса Netflix покажут эпизод с "платьем мести" принцессы Дианы, которое она надела в тот же день, когда ее муж, принц Чарльз, признался по телевидению в супружеской неверности. По заявлению инсайдеров, то, что эпизод снимался внутри Кенсингтонских садов – всего в 800 метрах от парадной двери герцога Кембриджского Уильяма, – не на шутку разозлило 39-летнего принца.

Об этом пишет Express.co.uk со ссылкой на источник. Сообщается, что Уильям "взбешен" решением кинематографистов снимать серию в непосредственной близости от его жилища.

"Они могли выбрать любое место для воссоздания этой сцены, но они выбрали то, которое Уильям мог видеть из окна своей спальни", – сказал анонимный источник.

Также не исключается, что создателям сериала придется отвечать на вопрос, было ли у них какое-либо разрешение на использование королевского парка для съемок драмы, "которой королевская семья так недовольна". Если документов не будет, на Netflix могут даже подать в суд.

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Известно, что в "Короне" подробно расскажут о последних годах перед смертью Дианы Спенсер. Покойную принцессу в пятом сезоне сериала сыграет Элизабет Дебики, а принца Чарльза – Доминик Уэст.

В сериале будет воссоздан реальный эпизод из 1994 года, когда Диана надела короткое обтягивающее черное платье Versace с открытыми плечами в лондонскую галерею Serpentine.

Этот наряд посчитали нарушением королевского протокола, поскольку он был довольно открытым. Публика решила, что так Диана нанесла ответный удар неверному мужу.

В предыдущих сезонах сериал "Корона" уже подвергался критике за "излишний драматизм". По сообщениям СМИ, королевская семья была далеко не в восторге от телевизионной истории.

Что касается четвертого сезона, то в скандал вмешался даже министр культуры Великобритании Оливер Доуден. Он призывал авторов сериала предупреждать зрителей, что история взаимоотношений Чарльза и Дианы показана как художественный вымысел, передает ВВС.

"Я боюсь, что теперь целое поколение зрителей, не жившее во времена, когда происходили эти события, может принять вымысел за факты", – сказал Доуден.

В пятом сезоне создатели были намерены воссоздать скандальное интервью принцессы журналисту Мартину Баширу, которое разделило жизнь королевской семьи на "до" и "после".

При этом принц Уильям неоднократно призывал не спекулировать на истории и даже говорил:

"Эта программа не имеет легитимности и больше никогда не должна выходить в эфир".

Коротко о знаменитости:

Принц Уильям Артур Филипп Луис – старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, леди Ди. Является внуком королевы Великобритании Елизаветы II.

39-летний мужчина в очереди на трон занимает второе место.

В браке с герцогиней Кембриджской Кэтрин с 2011 года. Пара воспитывает троих детей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, авторы пятого сезона "Короны" определились с актером на роль любовника принцессы Дианы Доди Аль-Файеда. Его сыграет Халид Абдалла, британский актер египетского происхождения.