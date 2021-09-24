Пятый сезон 'Короны': Netflix выбрал актера на роль любовника принцессы Дианы. Фото

Авторы 5 сезона сериала "Корона" определились с актером на роль любовника принцессы Дианы Доди Аль-Файеда. Его сыграет британский актер египетского происхождения.

Об этом сообщает издание Yahoo, напоминая, что в этом году "Корона" стал триумфатором премии "Эмми". Он получил награду в номинации "Лучший драматический сериал" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Халид Абдалла, которого выбрал Netflix, известный своими ролями в фильмах "Не брать живым" и "Кредо убийцы". Кроме этого, актер был номинирован на "Оскар" за роль в документальном фильме "Майдан", посвященном египетской революции.

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Пока не известно покажут в новом сезоне аварию в Париже, в которой погибли принцесса, Доди Аль-Файеда и их водитель. Ожидается, что картина будет насыщена другими важными событиями, связанными с последними месяцами жизни королевских особ.

Напомним, что пара познакомилась в 1997 году, когда Диана рассталась с Хаснатом Ханом, британским хирургом, которого она встретила в Королевском госпитале. Отец Доди, египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файеда, пригласил бывшую жену принца Чарльза на яхту в Сан-Тропе, где познакомил ее со своим сыном.

Справка о звезде:

Халид Абдалла – британский актер и активист египетского происхождения. Родился в Шотландии, но всю жизнь провел в Лондоне;

Его родители были врачами, которым пришлось эмигрировать в Англию;

В 2011 году Абдалла стал одним из основателей "Mosireen" – группы режиссеров и активистов, которые занимаются поддержкой медиа в Египте.

Напомним, что звезда телесериала "Корона" расплакалась на вручении премии "Эмми", рассказывая об умершем от коронавируса отце.