Семь звезд, которые бросили Голливуд: как они выглядят сейчас и чем занимаются. Фото

Тот факт, что человек является талантливым актером не означает, что он наслаждается своей деятельностью и будет радовать зрителей новинками всю оставшуюся жизнь. Некоторые известные личности бросили актерское мастерство и выбрали совершенно другой путь в своей жизни. Кто-то стал шеф-поваром, кто-то ветеринаром или прокурором.

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OBOZREVATEL предлагает узнать, чем сейчас занимаются бывшие актеры. Кроме того, они очень изменились внешне, ведь прошел не один десяток лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Питер Острум – "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"

Питеру Оструму было 12 лет, когда он сыграл в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика (1971 г). Ему понравился опыт съемок, но юный актер решил не подписывать контракт с компанией на следующие киноленты. Питер сейчас неохотно говорит о своей единственной роли и работает ветеринаром на молочной ферме. Он живет в штате Нью-Йорк с супругой и двумя детьми.

2. Дэнни Ллойд – "Сияние"

Дэнни Ллойд, сыгравший Дэнни Торранса в "Сиянии" (1980 г), теперь является профессором биологии в колледже Элизабеттауна (штат Кентукки). Он был заинтересован в продолжении актерской карьеры, однако после череды неудач и отказов, окончательно попрощался с известностью в 14-летнем возрасте. Однако мужчина в 2019 году все же вернулся в кино, сыграв эпизодическое камео в фильме "Доктор Сон", который является сиквелом "Сияния".

3. Мара Уилсон – "Матильда", "Миссис Даутфайр", "Чудо на 34-й улице"

Уилсон первую свою роль получила в 1993 году, когда ей было 6 лет. Артистка сыграла в фильме режиссера Криса Коламбуса "Миссис Даутфайр". Девочка дважды была номинирована на премию "Сатурн" за лучшую роль молодой актрисы. Далее Мара продолжила свою актерскую деятельность, но все реже появлялась в кинолентах. Сейчас знаменитость позиционирует себя как писатель.

4. Лукас Бабин – "Школа рока"

Американский актер Лукас Бабин известен по фильмам "Школа рока" (2003 г), "Ангел" и сериалу "C.S.I. Место преступления", который снимался с 2000 г по 2015 г. Также селебрити появлялся в рекламе для Gucci, Versace, Calvin Klein, Roberto Cavalli, GAP, Louis Vuitton. Лукас закончил юридический факультет американского университета и в 2018 году был избран прокурором округа Тайлер, штат Техас.

5. Ариана Ричардс – "Парк Юрского периода"

Ричардс дебютировала в качестве актрисы в 1987 году в фильме "На родину", сыграв главную роль. Она также появилась в ленте "Дрожь земли" и "Парк Юрского периода". Крайний раз Ричардс посетила съемочную площадку в 2013 году. Сейчас девушка рисует картины и хочет развиваться в сфере искусства.

6. Фредди Принц-младший – "Скуби-Ду"

Первую роль Фредди Принц-младший сыграл в 1995 году в телесериале "Семейка Маттерсов". Далее он начал сниматься в молодежных фильмах, таких как "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и "Это все она". Позднее звезда сыграл главные мужские роли в фильмах "Командир эскадрильи", "Только ты и я", "Летние игры", "Скуби-Ду" и "Скуби-Ду 2: Монстры на свободе". К слову, в 2000 году журнал "People" назвал Принца одним из 50-ти самых красивых людей мира. Сейчас же знаменитость работает шеф-поваром и является автором кулинарной книги.

7. Чарли Корсмо – "Капитан Крюк"

Чарли Космо узнал как это быть актером по фильмам "Что насчет Боба?", "Капитан Крюк" и "Не могу дождаться". После своей актерской карьеры мужчина получил степень по физике в Массачусетском технологическом институте и стал работать в агентстве по охране окружающей среды и в Палате представителей Республиканской партии. Также он получил степень доктора юридических наук в Йельской школе права в 2006 году. Сейчас Чарли является профессором права в Юридической школе Университета Кейс Вестерн Резерв.

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