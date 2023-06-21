Россияне 'украли' известный украинский фильм и опозорились нелепым переводом: реакция сети

Граждане страны-террориста РФ в очередной раз опозорились и попались на краже. На этот раз россияне решили без разрешения перевести известный украинский фильм "Люксембург. Люксембург" и залить нелепый результат на пиратские ресурсы.

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Озвучка в этом "шедевре" желает лучшего, а в некоторых моментах становится очевидно, что переводил текст человек, далекий от понимания украинского языка. В сети уже отреагировали на циничный поступок любителей кино с рабским и мароденским мышлением (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

С переведенной версией "Люксембург. Люксембург" можно ознакомиться, например, здесь. В названии страницы подчеркивается, что украинский фильм перевели на русский язык. "Закадровый, многоголосый" перевод режет ухо и смешит одновременно.

Российские реплики записали прямо поверх украинских, поэтому невозможно слушать, как одни слова накладываются на другие. Не меньшего внимание заслуживает и качество перевода.

К примеру, в одной из сцен герой говорит, что в крови другого актера могли найти остатки алкогольных напитков – "рева и бермикса". Очевидно, что украинцы смогли бы правильно перевести названия продуктов, поэтому фильм украли любители в сфере озвучки.

На это обратили внимание украинские актеры, блогеры и другие пользователи сети. В TikTok один из отрезков собрал более 100 тысяч просмотров.

"Воруют по инерции. Как ни стиралки, то другое", "Где-то пропадают "талантливые" актеры дубляжа", "Рева – это тот, что Александер?" "Нашла еще "Мои мысли тихие". Была в шоке", "Биохимия крови: остатки рева и бермикса", "Посмотрели 10 секунд, но смеялись несколько минут", – говорится в комментариях.

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