На прошлой неделе российские пропагандисты представили новое позорное пятно на теле мирового кинематографа под названием "10 дней до весны", которое собрало один из самых непринципиальных и продажных кастов в истории. Дело в том, что главные роли получили еще недавно ездившие в Украину звезды, уоторіе снимались в фильмах с украинцами и получали за это немаленькие гонорары.

Журналистка Алина Доротюк обратила внимание, что в трейлере засветился один из актеров, которые до 2021 года рассматривали Украину как место заработка. OBOZ.UA углубился в этот вопрос и обнаружил, что он таков не один.

В числе звезд, которые согласились сняться в пропагандистской ленте: Анна Попова ("Стань моей тенью", "Сильная женщина" 2020 года), Петр Рыков ("Дело рук утопающих" 2021 года, "Успеть все исправить", "Любовь матери", "Семейный портрет", "Против течения" 2020 года) и Александр Голубев ("Улыбнись, когда плачут звезды").

Кроме них, найти роли в украинских фильмах и/или сериалах можно, взглянув на карьерный путь Карины Андоленко ("Миллионер"), Андрея Соколова ("Оттепель"), Ивана Стебунова ("Узнай меня, если сможешь", "Птица в клетке") и других.

Все эти кинодеятели, до и после начала войны ездившие сниматься в украинских проектах, в 2023 году приняли участие в съемках лживой ленты об оккупации Крыма.

"10 дней до весны" – это история о семье Жилиных, снятая в жанре драмы и детектива. Авторы сделали главными героями замкомандира симферопольского "Беркута", московского хирурга и их сестру-преподавательницу симферопольской гимназии. Родные собрались на полуострове, чтобы решить вопрос наследования семейного дома, но столкнулись с т. н. "референдумом".

Сериал получил достаточно высокие рейтинги у россиян(8.9 из 10). Даже не смотря ни одной серии, можно понять, что главная идея многосерийной ленты – украинцы "ошиблись", выбрав проевропейский путь.

"Украина надеялась, что будет частью Европы, но этого не произошло", "Корень нынешней трагедии в многовековой ненависти тамошних небратьев ко всему российскому и многовековым амбициям Запада захватить земли и ресурсы России", – пишут зомбированные сериалом зрители.

Съемки в подобных лживых лентах людей, бывавших в Украине и знакомых с украинской культурой, лишь закрепляют в умах россиян пропаганду, которую насаждает Кремль. Мол, если актеры так играют, значит они соглашаются с нарративами о "киевском режиме".

Однако никто в комментариях не вспоминает, что эти же знаменитости охотно сотрудничали с украинцами и снимались в русскоязычных проектах, не чувствуя давления или ненависти.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне не удержались от реакции на победу документального фильма "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре 2024". Ожидаемо, их реакция была бурной, а в сторону украинцев и американцев стали бросаться оскорблениями.

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