Режиссеры, которые посетили Японию и сняли там кино: от Хиросимы до Токио, в дождь и солнце

Япония манит не только туристов или фанатов ее культуры, но и людей, которые делают кино. Кое-кто позволяет себе романтизировать, а кто-то остается в стороне от традиций и смотрит на культуру этой страны издалека. Но все они, так или иначе, изображают страну сакуры, новейших технологий и ужасной трагедии в Хиросиме так, как чувствовали из своего европейского или американского бэкграунда.

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Сейчас в украинских кинотеатрах продолжаются показы ленты "Идеальные дни", номинированной в этом году на премию "Оскар" от Японии, мы загадали других режиссеров (-ок) и рассказываем, чем их взгляды отличаются.

Вим Вендерс

номинант на премию "Оскар" – "Идеальные дни" (2023)

Солнечное утреннее Токио под мелодии The Animals, Патти Смит, Velvet Underground или Нины Симон. Среди стеклянных джунглей стоит незаметный домик. Здесь живет Хираяма (Кодзи Якусьо – "Мемуары гейши") – уборщик туалетов. Несмотря на непривлекательную, на первый взгляд, жизнь, мужчина обретает счастье в мелочах. Каждое утро он слушает любимые кассеты в машине, а вторую половину дня посвящает своим хобби фотографии, чтению книг и выращиванию растений. Он считает каждый свой день идеальным. Но действительно ли это так только при уединении?

Ленту снял пионер нового немецкого кино Вим Вендерс, известный такими фильмами как "Париж, Техас" и "Небо над Берлином" еще с 70-х. За более чем 50 лет Вендерс снимал в более чем десяти разных странах мира, а в Японии это уже второй его проект. 78-летний режиссер увидел Токио медитативным, спокойным и лишенным стереотипной романтизации, чего не скажешь о его предшественниках. Этот взгляд так понравился японцам, что они выдвинули фильм от имени своей страны на самую престижную кинопремию в мире и не прогадали.

София Коппола

фильм "Трудности перевода" (2003)

Без излишней динамики увидела Токио и София Коппола. Ее глазами это тоже город отшельников, но в этой истории два человека на грани депрессии встречаются и дарят друг другу несколько незабываемых дней. Боб (Билл Мюррей – "День сурка") и Шарлотта (Скарлетт Йоганссон – "Черная вдова") по разным причинам приехали в Токио. Они бродят по улицам под дождем, проводят часы в номерах отеля. Оба не могут даже спать ночью, что помогает выпускнице колледжа и звезде в годах познакомиться.

Глаза оскароносной Софии, только люди украшают японскую столицу, придают ей краски и яркости. Без родной души там всегда льет дождь. Хотя даже так у Токио есть шанс запомниться солнечным.

Алехандро Гонсалес Иньярриту

лента "Вавилон" (2006)

В своем звездном фильме испанский режиссер переплетает четыре сюжетные линии. Каждое из них происходит в другой стране. Истории незнакомых между собой героев(-нь) переплетаются. События японской линии разворачиваются вокруг девушки с недостатками слуха, которой не хватает внимания. Она живет с отцом после самоубийства матери и, случайно познакомившись с детективом, пытается его соблазнить.

Иньяррита прибегает к культуре аниме и стремится показать Японию как скопление людей, денег и тайн. Но, как и во всех других линиях, здесь главное – слушать, чтобы понять. И даже в шумном японском городе это важно.

Квентин Тарантино

боевик "Убить Билла. Фильм 1" (2003)

Еще одна токийская история открывается выражением китайского мыслителя Сунь Цзы "Месть это блюдо, которое лучше всего подавать холодным". Далее сюжет разворачивается вокруг невесты, которая просыпается после четырехлетней комы. Ребёнка, которого она носила в утробе, нет. Теперь она должна отомстить команде предавших ее убийц — команде, частью которой она когда-то была. Япония глазами классика американского боевика – это гейши с мачете, хотя драки здесь происходят в любом уголке планеты.

Ален Рене

экранизация "Хиросима, я люблю тебя" (1959)

Французская новая волна также не обошла японскую историю. Черно-белая лента о любви на основе сценария французской писательницы Маргерит Дюрас разворачивается в послевоенной Хиросиме. Французская актриса и японский архитектор проводят пару ночей в гостинице, зная, что их история не имеет продолжения.

Ален Рене в своем первом фильме создал уникальное кинопроизведение, сочетающее в себе экзистенциальные вопросы, новаторство в киноязыке и общественно-политический месседж, который решился показать миру. Какая она, Япония после взрыва на Хиросиме? Но что такое любовь, если мир несет смерть?