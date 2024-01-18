Режиссер громкого боевика 'Пчеловод' о Джейсоне Стейтеме: актер в жизни сильно отличается от того, что видите с экрана

По украинским кинотеатрам уверенно шагает голливудский боевик "Пчеловод" с Джейсоном Стейтемом в главной роли (в прокате – с 11 января). Режиссер картины Дэвид Эйер ("Отряд самоубийц", "Крутые времена", "Короли улиц", "Ярость", "Яркость") в интервью OBOZ.UA поделился подробностями съемок фильма.

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Дэвид Эйер согласился пообщаться с нами онлайн из своего уютного дома в США. Режиссер рассказал, почему его новая картина получилась очень личной для многих членов съемочной группы. А также признался, как ему работалось со Стейтемом.

По сюжету картины главный герой, бывший суперагент Адам Клей, живет в тихом пригороде, где держит пасеку. Похоже, спокойная жизнь его вполне устраивает, однако все меняется, когда его пожилая соседка становится жертвой финансовых аферистов. Мошенники опустошают все денежные счета женщины, из-за чего миссис Паркер сводит счеты с жизнью. После трагедии Адам Клей решает встать на путь мести. Правда, сначала суперагент даже не догадывается, насколько масштабна эта афера.

"Автор сценария (Курт Уиммер, известный по картинам "Законопослушный гражданин", "Вспомнить все", "На гребне волны", "Эквилибриум") подхватил очень актуальную проблему, с которой сталкиваемся ныне часто, – это мошенничество, – рассказывает нам Дэвид Эйер. – Думаю, вы тоже время от времени в СМИ читаете, какие новые и новые уловки придумывают аферисты. Проблема повсеместна и имеет много разных форм. Когда мы, работая над фильмом, исследовали это, с изумлением констатировали, что явление действительно масштабное. Занимаются этим очень большие организованные группы".

"Интересно, что почти у каждого члена нашей съемочной группы нашлась история на этот счет, – добавляет режиссер. – У кого-то обманули дальнего родственника, а у кого даже самых близких – родителей. Мы все смогли привнести в картину и свой личный опыт. К слову, для Курта Уиммера – тоже своего рода личная история, он рассказывал уже ее публично. Подобным образом много лет назад ограбили его овдовевшую тетю. Мошенники втерлись к ней в доверие и завладели банковскими счетами. Поэтому она умерла фактически в нищете".

– Почти в каждом вашем фильме речь идет об одном центральном герое. Почему в этом именно Джейсон Стейтем?

– Думаю, что не я выбрал Джейсона, а он – выбрал меня (смеется). Я знал, что Стейтем хотел со мной работать, и вот мы наконец-то нашли возможность стать командой. Персонаж, которого он воплотил на экране, помимо всего прочего, очень интересен тем, что руководствуется идеей справедливости. Он спасает там, где системы вышли из строя. Где иногда наши правительства подводят нас. И приятно верить, что есть герой, который может все исправить. Нам нужны сейчас такие мужчины как никогда. В фильме заложена масштабная идея, что главный герой спасает, по сути, весь мир, однако мы очень надеялись, что нам удастся придать ей реалистичное, не фантастическое звучание. И именно Джейсон, на мой взгляд, обладает этим качеством. У него прекрасная связь с аудиторией – не каждый актер может похвастаться этим.

– Чего опасались, приглашая Стейтема в свое кино? Какие опасения сбылись, а в чем он для вас стал открытием?

– Вы знаете, когда я начинаю работать с актерами, всегда наблюдаю, какие они в обычной жизни. И это всегда интересно, потому что часто образ актера в жизни сильно отличается от того, что вы видите с экрана. Джейсон оказался очень вдумчивым мужчиной, он многое знает. В сфере актерства, на мой взгляд, владеет прямо-таки энциклопедическими знаниями. Я имею в виду его харизму, энергичность, умение передавать магию через экран. Он отлично знает все съемочные процессы: как двигаться, как работает камера и освещение. Кое-чему мы учились друг у друга. Он толкал меня, а я – его. И в результате получили отличный фильм.

– Чем картина "Пчеловод" отличается от тех, что мы уже видели в вашем исполнении?

– "Пчеловод" отличается тем, что это жанровый фильм – боевик, а обычно мои фильмы не обязательно являются классическими. Здесь много неожиданных поворотов и хитросплетений. А еще к сюжету жанрового боевика я прибавил свой режиссерский взгляд. Оказалось, даже в классически очерченном кино много простора для творчества, воплощения идей. Мне настолько понравилось, что буду рад попробовать это снова. Каждый фильм, который я снимаю, для меня – это отдельное приключение, отдельное путешествие.

В картине много боевых сцен. На вопрос, как работалось над ними, режиссер говорит: "Это может быть изнурительным, но лучшие результаты достигаются благодаря хорошему планированию. Я бывший военный, поэтому для меня не проблема выполнять операции в логистике".

Дэвиду Эйеру – 55 лет (к слову, исполняется 18 января). В юности он служил подводником в ВМС США. Впоследствии эта профессия ему очень пригодилась в будущей творческой жизни. Первые сценарии Дэвида были основаны на опыте службы моряков. Режиссерским дебютом Эйера стала картина "Крутые времена". В 2014 году он снял военную драму "Ярость", главную роль в которой исполнил Брэд Питт. Еще один громкий проект Эйера – кинокомикс "Отряд самоубийц". Впоследствии режиссер работал с Уиллом Смитом, которого снял в главной роли в картине "Яркость".

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