На Netflix вышел самый страшный фильм за последние годы: о чем 'Сторожка' и почему он так поразил зрителей

Фильм ужасов "Сторожка" недавно появился на стриминговом сервисе Netflix, хотя и был выпущен в прокат еще в 2019 году. Эта кинолента стала самой страшной из появлявшихся на платформе за последние годы. Фильм получил неоднозначные оценки среди кинокритиков, но зрителей он смутил.

Видео дня

Жестокость людей стала главной проблематикой фильма, пишет Mirror. На Netflix лента вышла 1 января, ведь в ней говорится о семейном рождественском отдыхе в отдаленном домике. Вот только события в ней далеко не рождественские.

В центре сюжета мачеха Грейс Маршалл, которую играет внучка Элвиса Пресли – Райли Кио, вынужденно остается одна с Эйденом и Мией, двумя детьми своего жениха, на праздник. Грейс является дочерью основателя экстремистского культа, совершившего массовое самоубийство 12 лет назад, поэтому дети думают, что отец променял их мать на психопатку.

Со временем Эйден и Мия узнают более подробно о прошлом Грейс, включая экстремистские ритуалы, поэтому дети отказываются налаживать с ней отношения. Главная героиня начинает сходить с ума из-за большого количества католической иконографии в домике, из-за чего ей снятся кошмары об отце.

Впоследствии в доме начинают исчезать личные вещи, а календарь каким-то образом перевелся с 22 декабря на 9 января. Из-за непонятных событий вокруг у Грейс начинаются нервные срывы. Оказывается, что во всем виноваты дети. Они решили поиздеваться над мачехой, но тогда не думали, что для них это закончится фатально.

Кинокритик Моника Кастильо поделилась своими впечатлениями о фильме: "Сторожка" больше тревожит, чем пугает, с его жуткой атмосферой и жутким сюжетом. Страхи в фильме исходят не от внешней или сверхъестественной силы, а от жестокости, которую могут проявить даже дети".

За пять лет проката фильм "Сторожка" получил рейтинг на IMDb в 6.0 баллов из 10. В это время фильм собрал более 2,5 миллиона долларов кассовых сборов, а критики и зрители отметили игру Райли Кио. Например, Джанго Чанг в Los Angeles Times написал об актрисе так: "...самым сильным преимуществом фильма является Кио, актриса, которая может схватить и удержать экран с потрясающей силой, но не менее мощной в своей жизни".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти фильмах, снятых по мотивам книг Стивена Кинга, о которых незаслуженно редко говорят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!