Рене Зеллвегер 'поправилась' для новой роли на 40 кг. Трейлер фильма

Американская актриса, прославившаяся в фильме "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер, кардинально изменилась для новой роли матери-убийцы из Среднего Запада в сериале "Дело Пэм". Ради трансформации в криминальной драме, звезда "набрала" 40 кг.

Телекомпания NBC опубликовала трейлер картины, основанной на реальных событиях об убийстве Бетси Фариа, в центре которого оказалась не примечательная женщина за 50 Пэм Хапп. Она якобы своими свидетельствами наводит следствие на мужа покойной Росса Фариа. Но на самом деле он не виновен, сообщает Vanity Fair.

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СМИ пишут, что толстеть обладательнице двух премий "Оскар" не пришлось. На самом деле она осталась такой же хрупкой и изящной, как и ранее. Эффект лишнего веса создается з счет утолщающего костюма и пластичных лицевых накладок. Шокирующие изменения Зеллвегер добавили прическа боб и широкие штаны.

Героиня Зеллвегер – реальная женщина Пэм Хапп, которая работала в отделе страхования. Ее приговорили к пожизненному заключению за убийство онкобольной подруги, слабоумной матери и мужа-инвалида. Дело Хапп обсуждали по всей территории США и даже создали подкаст на основании материалов следствия.

Сама артистка считает, что это не просто детектив, а картина о социальных проблемах. В частности, о печальной "невидимости" американок среднего возраста.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. На NBC он выйдет 8 марта текущего года.

Кроме Зеллвегер, которая также выступает одним из исполнительных продюсеров фильма, зрители увидят Джуди Грир, Джоша Дюамеля, Кэти Миксон и Гленна Флешлера.

Коротко о звезде:

Рене Зеллвегер – американская актриса, обладательница двух премий "Оскар". Родилась 25 апреля 1969 в Техасе, США. Для роли Бриджит Джонс в 2001 году она набрала 10 килограмм, а затем быстро вернулась к прежней форме. После 2001 года Рене получила предложение сыграть в экранизации популярного бродвейского мюзикла "Чикаго".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеллвегер отказалась набирать вес для этой роли. Таким образом создатели фильма прибегли к специальному костюму.