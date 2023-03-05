Раздражительные, чрезмерно привередливые и недружелюбные к коллегам: 5 звезд кино со сложным характером

Как можно понять по многочисленным интервью, отзывам коллег и помощников, многие знаменитости, имена которых известны во всем мире, несмотря на свой статус и влияние, остаются простыми и открытыми людьми. Однако есть перечень и тех звезд, в частности актеров, с которыми не хотят сотрудничать режиссеры и коллеги из-за их скверного характера. Они, пользуясь своим положением, ведут себя довольно агрессивно и требовательно.

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Поговаривают, что работать с этими скандалистами просто невозможно, поскольку они ставят себя выше других актеров, доставляя всем на съемочной площадке неудобства. OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых их них.

Билл Мюррей

Всемирно известный актер считается одним из главных скандалистов Голливуда. И этот статус пришел к нему не после многолетней работы в киноиндустрии, что можно было бы попытаться спихнуть на возраст и почет. Еще будучи молодым, Мюррей устраивал настоящие истерики на съемочных площадках. Он так разругался с режиссером культовой кинокартины "День сурка", что не выходил из своего трейлера целых три дня. А во время съемок фильма "Ангелы Чарли" актер по каким-то причинам сразу же невзлюбил своих коллег – актрису Люси Лью и режиссера Макджи. Мюррей назвал Лью бездарностью и мало не подрался с ней, а Макджи он и вовсе пожелал "сдохнуть".

Гвинет Пэлтроу

Людям, которые работают с этой актрисой, точно не позавидуешь. Звезда настолько привередливая, что заставляет своего помощника каждый раз тщательно вымывать и высушивать душ в спортзале, куда она ходит, чтобы ее нежная кожа не дай Бог не коснулась воды. Инсайдеры говорят, что у Пэлтроу очень завышенная самооценка. А как иначе объяснить тот факт, что в 2020 году актриса запустила в продажу свечи с запахом собственной вагины? Кроме того, Гвинет совершенно не терпит женскую конкуренцию. Во время работы над "Железным человеком" она заявила, что не желает находиться рядом со Скарлетт Йоханссон, и заставила продюсеров составить график так, чтобы они не пересекались на съемочной площадке.

Эдвард Нортон

Из-за сложного характера актера не утвердили на роль Халка в "Мстителях" киновселенной Marvel, хотя именно он играл зеленого супергероя-громилу в фильме "Невероятный Халк" 2008 года. Представители звезды заявили, что студия и Нортон не смогли договориться о сумме гонорара, а вот в Marvel ответили, что актер "не желает и не умеет работать в команде".

Линдси Лохан

Возможно, сейчас актриса несколько изменилась, но на пике своей популярности Лохан буквально терроризировала коллег своей безответственностью и наплевательским отношением к труду других. Звезда приходила на съемочную площадку тогда, когда ей вздумается, и уходила точно также, даже если съемки еще продолжались. Она могла не выходить из своего трейлера часами, а то и днями, несмотря на просьбы режиссеров и других членов команды выйти.

Кэтрин Хэйгл

Актрисе все реже предлагают роли, поскольку режиссеры просто берегут нервы и не хотят связываться со знаменитостью из-за ее не самого доброжелательного характера. И это еще мягко сказано. Хэйгл не нравятся актеры, сценарий, место съемок, работа стилистов и других членов съемочной команды. Звезда может выдвинуть целый перечень требований, поскольку считает, что ей должны быть предоставлены особые условия. Если их не выполняют, то она отказывается выходить на площадку. А вот после съемок и выхода картины на экраны, Хэйгл никогда не скажет ничего хорошего об этом проекте.

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