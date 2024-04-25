Ракетой на Кремль. На экраны вышла трагикомедия 'Крашанка', которая довела до истерики российских пропагандистов

Сегодня, 25 апреля, в кинотеатрах стартует показ семейной трагикомедии "Крашанка" со Станиславом Бокланом и Олесей Жураковской в главных ролях. Картина снималась уже во время войны и рассказывает о событиях, происходивших уже после полномасштабного вторжения.

OBOZ.UA побывал на премьерном показе в Киеве и расскажет все интересные подробности о фильме и закулисные истории его создания.

По сюжету фильма в родительском доме собирается три поколения родственников, чтобы отпраздновать вместе Пасху. Отец семейства (Стас Боклан) не скрывает, что не очень рад визиту сына (Владимир Гладкий), старшей дочери (Олеся Жураковская) и младшей (Даша Легейда-Сова) с внуком. Потому что родственники могут нарушить его планы: Иван Забияка на заброшенном заводе тайно ремонтирует пульт управления ракетной установки, снявший с "поезда номер ноль", который в советские времена служил подвижной платформой для запуска ядерных боеголовок. Дед Иван мечтает ракетой ударить по Кремлю и покончить с войной.

Семейство Забияка не виделись друг с другом много лет, им приходится вместе не только привыкать к жизни в условиях войны, но и строить новые родственные отношения. Каждый из героев получает шанс разобраться в себе, пройти определенную трансформацию. К примеру, сын Ивана Забияки, легкомысленный Ярик, в начале картины пытается "откосить" от мобилизации, а затем кардинально меняет ценности.

Младшая дочь Анна переживает непростой многолетний роман с женатым мужем, но благодаря приезду в родное село обретает новую любовь. Старшая Оля стоит перед непростым личным выбором, который считает проблемой, а в конце фильма становится понятным, что это самое большое счастье в ее жизни.

Лента производства Mamas Production при поддержке Film.ua и StarLightMedia снимали прошлой осенью. Тогда же в прессе появилось несколько репортажей со съемок новой картины. Неожиданно на это отреагировали российские СМИ, назвав будущую украинскую ленту "пекельной крашенкой". Авторы статей заявили, что это вымышленная история. Однако на самом деле в картину заложен сюжет, который имел место в реальной жизни: во времена СССР действительно существовал боевой железнодорожный ракетный поезд – "поезд номер ноль", который собирали на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Поэтому часть конструкции могла действительно сохраниться.

Картину уже успели увидеть зрители на предпремьерных показах в нескольких городах страны. Во вторник, 23 апреля, показ состоялся в Киеве. Премьеру посетила вся съемочная группа. Было много украинских актеров, не задействованных в фильме, однако радостно отозвавшихся на приглашение, чтобы поздравить коллег с новой работой. Главный герой картины – актер Стас Боклан смотрел фильм с женой – актрисой Наталией Клениной, а Олесю Жураковскую пришла поздравить с ролью близкая подруга, актриса Виталина Библив.

К слову, по словам сценаристов, они работали над сюжетом, уже имея информацию, какие роли будут играть Боклан и Жураковская. Герои деда Ивана и его старшей дочери Оли выписывались специально под актеров. Авторами сценария картины стали Юрий Микуленко и Дмитрий Григоренко, ранее работавшие над "кварталовскими" проектами, в частности над картиной "Слуга народа".

По словам актера Владимира Гладкого (в картине – Ярик Забияка), сначала фильм должен быть сериалом. "Госкино хотело дать нам деньги, но когда произошел скандал с 33 миллионами гривен (речь идет о сериале "СМТ Ингулец" от Юрия Горбунова – Ред.), то продюсеры отказались от этих денег", – рассказывал Гладкий на презентации картины в Ивано-Франковске. Фильм снимался за частные средства.

Картина была снята за очень короткий срок, фактически – на одном дыхании, ведь по сценарию события происходят весной накануне Пасхальных праздников, и в кадре уже могли появиться явные признаки осени. Режиссер Тарас Дударь говорит, что все удалось благодаря замечательной команде и актерам, а оператор картины Сергей Крутько признался, что каждый день съемок для него был по насыщенности как маленькая жизнь.

В картине немало юмора и очень трогательных моментов, заставляющих искренне сопереживать героям. Увиденное на экране гарантированно вызовет у зрителей разные эмоции – будет повод и посмеяться, и поплакать. В фильме также много украинской музыки за кадром, что придает ему атмосферность. И небольшая спойлерная информация: дед Иван таки исполнит желание каждого нынешнего украинца.

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