5 лучших фильмов о королеве Елизавете II, которые стоит посмотреть. Трейлеры

Елизавета II вошла в историю как самая долгоправящая королева Великобритании. Но это далеко не единственный интересный факт из биографии правительницы, которой 21 апреля исполнилось бы 98 лет. Насыщенный жизненный путь Ее Величества вдохновил многих режиссеров на создание культовых байопиков и даже анимационных комедий.

OBOZ.UA собрал 5 лучших, по мнению редакции, кинолент о жизни усопшей британской королевы. Актрисы, которым выпала честь воплотить на экранах образ Елизаветы II, нередко получали за свою роль наивысшие кинонаграды.

Так, например, произошло с Хелен Миррен. Она перевоплотилась в Елизавету ІІ в фильме "Королева" (2006) и получила за это "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, а также кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале.

События кинокартины описывают жизнь британской королевской семьи в первые несколько дней после трагической гибели принцессы Дианы. После новостей об аварии Елизавета II с внуками Гарри и Уильямом, которые остались без матери, уединилась в загородной резиденции и готовилась к прощанию с невесткой. Фильм расскажет об этом сложном периоде в жизни правительницы, а также о роли премьер-министра Тони Блэра в информировании народа Англии.

Сериал "Корона", первый сезон которого вышел на экраны в 2016 году на Netflix, считается одним из самых успешных проектов современности. Он охватывает период жизни Елизаветы ІІ с раннего детства и до 2002 года, когда умерла королева-мать. Биографический сериал, в котором также есть и вымышленные сцены, рассказывает обо всех знаковых моментах в жизни монарха.

Летом 2022 года на экраны вышел четвертый сезон.

Какой была Елизавета до того, как стала королевой Великобритании, расскажет фильм "Лондонские каникулы" (2015). Там зритель знакомится с наследницей на престол и ее сестрой Маргрет, которые в мае 1945 года, получив разрешение от отца, отправляются в центр Лондона праздновать с английским народом победу в войне над гитлеровской Германией.

Елизавета II – известная любительница собак породы корги. Неудивительно, что мультипликаторы решили посвятить этому мультфильм. Смешная анимационная история о приключениях любимчика королевы Рекса "Королевский корги" (2018) уже завоевала симпатию зрителей по всему миру.

"Король говорит" (2010) – оскароносный художественный фильм о великом монархе, отце Елизаветы Георге VI. Неохотно согласившись на трон после того, как старший брат отрекается от должности короля, он сталкивается со своей самой большой проблемой – боязнью выступать перед публикой и заиканием. Зрителям показали обратную сторону успешного правителя, за что кинолента получила высокие оценки и множество наград.

Кроме того, фильм стал еще одной возможностью узнать о детстве будущей королевы Великобритании Елизаветы ІІ.

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 годана 97-м году жизни. Она провела последние часы в окружении всех своих детей и внуков, приехавших в Шотландию. Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II стал ее старший сын Чарльз.

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