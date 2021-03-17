Стал известен новый формат проведения премии 'Оскар-2021'

Президент американской киноакадемии Дэвид Рубин заявил, что в этом году премия "Оскар" пройдет в традиционном формате, но из-за пандемии коронавируса право на персональное посещение шоу получат только номинанты, их гости и ведущие.

Как оказалось, ежегодного розыгрыша билетов не будет. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Кроме того, на "Оскаре-2021" не будут проводить любые дополнительные меры, которые требуют личного присутствия, в частности показы фильмов-номинантов, торжественный прием для претендентов на премию, коктейльные вечеринки и публичные программы короткометражных, документальных, анимационных, международных художественных кинолент.

Также в этом году отменят показы макияжей и причесок. А после церемонии награждения не будет традиционного бала или вечеринок ни в Лондоне, ни Нью-Йорке.

Отметим, что церемония вручения "Оскара" пройдет 25 апреля.

Напомним, ранее представители киноакадемии опубликовали шорт-лист. Он состоит из девяти номинаций. Украинская писательница и кинорежиссер Ирина Цилык на своей странице в Facebook заявила, что ее фильм "Земля голубая, будто апельсин" и кинолента "Атлантида" Валентина Васяновича не попали в шорт-лист "Оскара", хотя ранее они вошли в длинный список претендентов.

15 марта объявили полный список претендентов на американскую премию "Оскар-2021". Ведущими церемонии будут "Мисс мира 2000" Приянка Чопра и певец Ник Джонас.

"Оскар" – американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре "Долби" и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская академия киноискусств и наук ввела новые стандарты для авторов картин, претендующих на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Они начнут действовать с 2024 года.