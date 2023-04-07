Дженнифер Лоуренс, Бейонсе, Эшли Грэм и другие: семь знаменитостей, которые отказались худеть ради славы и не пожалели. Фото

Не всем суждено быть стройными. Девушки терзают себя диетами и тяжелыми тренировками в зале, ведь думают, что их будут любить за длинные ноги и подтянутый живот. Однако героини нашей подборки доказывают – не внешность главное. Даже недостатки могут превратиться в достоинства и принести всемирное признание.

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OBOZREVATEL расскажет о голливудских звездах, которые заработали миллионы благодаря тому, что не изменили себе. Они не обращали внимания на советы окружающих и верили в свои силы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Дженнифер Лоуренс

В начале карьеры актрисе Дженнифер Лоуренс продюсеры дали задание сбросить 7 килограммов за две недели. Данная просьба обидела начинающую артистку. "Продюсер заставил меня сняться обнаженной с пятью женщинами, которые были намного худее меня. После этого он сказал смотреть на эти фотографии, чтобы у меня появилось вдохновение сесть на диету", – рассказала американка в одном интервью. Спустя несколько лет она вспомнила свое поведение в юные годы и заявила Elle: "Я никогда не собираюсь морить себя голодом ради роли… Я не хочу, чтобы маленькие девочки говорили: "О, я хочу выглядеть как она, поэтому я собираюсь пропустить ужин".

Бейонсе

Когда поп-диве Бейонсе было 19 лет, она часто слышала от окружающих, что ей нужно похудеть. Несколько лет назад для глянца "Harper's Bazaar" исполнительница сказала: "Ни один из образцов одежды для выступлений мне не подходил. Я чувствовала себя немного неуверенно, услышав некоторые комментарии. Но это было началом того, как я использовала все, что преподносила мне жизнь. Я превратила это в успех".

Эшли Грэм

35-летняя Эшли Грэм стала всемирно известной благодаря своим формам. Но в юном возрасте даже отец говорил селебрити, что ей нужно заняться своим телом. "Действительно тяжелый момент был, когда мой папа выдал: "Дорогая, если агент говорит тебе похудеть, то, возможно, тебе следует похудеть", – вспомнила знаменитость.

Эйди Брайант

Американская актриса, которая сыграла в фильмах "Красотка на всю голову", "Девочки", "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" несмотря на свой успех часто сталкивалась с буллингом из-за лишнего веса. Ей предлагали только посредственные и оскорбительные роли. "Был один случай, когда по сценарию мужчина сидел в тюрьме и продюсеры искали ему уродливую жену, которая приносила бы ему еду и занималась с ним сексом. А потом они сказали: "И это будешь ты", – вспомнила Эйди. Далее она продолжила: "Я помню, как подумала, это так оскорбительно для меня".

Лиззо

Американская певица, рэпер и актриса Лиззо весит около 140 килограммов при росте 178 сантиметров. Это не помешало ей стать миллионером, собирать многотысячные заллы и получать награды за свои старания. Однажды журналисту она заявила: "Толстая чернокожая женщина может зарабатывать больше, чем модель 90-60-90".

Келли Кларксон

Американская певица Келли Кларксон обрела популярность после участия в телешоу "American Idol" в 2002 году. Еще в начале своей карьеры звезда подчеркнула тот факт, что никого не волнует здоровье артиста, для публики важен эстетический внешний вид. Она сказала: "Я счастлива, когда я толстая. Люди думают: "О, с ней что-то не так. Она прибавляет в весе". Я такая: "О, нет! Представляете, счастье в моем эмоциональном мире". Если вы всегда будете ориентироваться на то, что подумают другие люди, вы будете жить в постоянном состоянии паники, пытаясь угодить всем".

Кейт Аптон

Когда 19-летняя актриса Кейт Аптон впервые попала на обложку глянца, на нее обрушилась критика. Окружающие убедили девушку в том, что она чересчур полная, чтобы быть моделью и построить успешную карьеру в кинематографе. В комментарии прессе красотка резюмировала: "Я понимаю, что моя уверенность в своем теле, на самом деле, была предназначена для того, чтобы вдохновлять женщин любить себя даже имея огромные недостатки".

Недавно OBOZREVATEL рассказал о голливудских звездах, которые 10 лет назад считались секс-символами, а сейчас отказываются смотреть на себя в зеркало. На их внешность повлиял стиль жизни, употребление наркотиков и алкоголя, пластические операции.

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