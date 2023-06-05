Пять вопиющих киноляпов из голливудских фильмов: эти сцены вызвали много вопросов

Сколько бы времени ни тратили кинодеятели на подбор актеров, съемки и монтаж фильма или сериала, без киноляпов не обходится. Некоторые сцены культовых голливудских картин вызвали у зрителей много вопросов.

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Иногда, чтобы заметить проблему, нужно внимательно просматривать кино по кадрам, а порой ляпы такие вопиющие, что их трудно не заметить. OBOZREVATEL собрал 5 неудачных моментов, которые озадачили фанатов кино (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Снайпер"

Обычно для сцен с маленькими детьми выбирают настоящих малышей, чтобы картинка выглядела органично. В некоторых фильмах можно увидеть "компьютерных" новорожденных, добавленных на монтаже. Однако в фильме "Снайпер" решили снять куклу, руки которой "незаметно" двигал актер.

"Гарри Поттер и Дари Смерти"

Неоднократно в фильмах о колдуне отмечали, что глаза Гарри Поттера очень похожи на глаза его матери Лили. Впрочем, в "Дарах Смерти" об этом забыли. На роль маленькой Лили подобрали актрису с карими глазами.

"Далласский клуб покупателей"

По сюжету действия фильма происходят в 80-х и антураж должен быть подобран соответствующий. Однако в одной из сцен на стене виден плакат с Lamborghini Aventador, которую компания Lamborghini выпускала с 2011 по 2021 год.

"Красотка"

Не секрет, что сцены часто снимаются не с первого раза. Порой между дублями проходит так много времени, что и актеры, и режиссеры забывают детали. Так произошло в фильме "Красотка", где Джулия Робертс ела на камеру круассан, который за секунду превратился в оладушек.

"Игра престолов"

В четвертой серии финального сезона сериала "Игра престолов" в один из эпизодов попал стакан из известной сети кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks. Не стоит и напоминать, что в сериальной вселенной нет кафе.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти других киноляпах, за которые режиссерам должно быть стыдно. Больше о конфузах на съемочных площадках – читайте по ссылке.

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