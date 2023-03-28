Пять фильмов, которые стали ''проклятием'' для актеров: мистика преследовала их

Очень часто после просмотра хоррора мы с облегчением выдыхаем, понимая, что это всего лишь фантазия сценариста, и в реальной жизни это никогда не произойдет. Но бывает такое, что актерам приходится расплачиваться за съемки в триллерах. Самовнушение или чудовищные совпадения погубили жизни мировых знаменитостей.

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OBOZREVATEL расскажет реальные истории, которые произошли во время съемок известных фильмов ужасов. Они не на шутку напугали актеров и съемочную группу, оставив после себя множество вопросов.

"Полтергейст", 1982 год

Фильм ужасов режиссера Тоуба Хупера по сценарию Стивена Спилберга получил дурную репутацию. Дело в том, что для съемок киноленты использовали настоящие человеческие кости, ведь это было намного дешевле, чем изготовить скелеты из пластика. Многие актеры узнали данную информацию только после выхода хоррора. Как выяснилось, это решение привело к трагическим последствиям. Так, сперва ужасная ситуация случилась с Доминик Данн, сыгравшей Дану Фрилинг. 30 октября 1982 года знаменитость убил ее отвергнутый поклонник. А 1 февраля 1988 года в больнице Сан-Диего умерла 12-летняя Хезер Мишель О’Рурк. Девочке поставили ошибочный диагноз.

"Ворон", 1994 год

Как только стартовали съемки триллера "Ворон", все участники, трудившиеся над фильмом, сталкивались со странными вещами: ураган, поломанная аппаратура, травмы актеров. Однако 31 марта 1993 года случилось несчастье, которое потрясло весь Голливуд. Майкл Масси выстрелил в Брэндона Ли, сыгравшего главного героя. По трагической случайности в стволе застряла заглушка, которую никто из съемочной группы не заметил, и актер скончался через несколько часов в больнице от ранения. Брэндону было 28 лет. Съемки приостановили на некоторое время, однако ленту получилось доснять, используя дублера Ли и компьютерные технологии.

"Омен", 1976 год

В первый день съемок фильма ужасов "Омен" режиссер кинокартины Ричард Доннер попал в автокатастрофу. Чуть позже исполнитель роли приемного отца Дэмиана Торна Грегори Пек чудом не погиб во время авиаперелета. В его самолет ударила молния. Несколькими месяцами спустя Пек снова оказался на волоске от смерти. Звезде нужно было лететь коммерческим рейсом в Израиль, но тот отказался от полета из-за нехватки времени. Это спасло актера. Воздушное судно, через некоторое время после взлета, разбилось. Ни один не выжил.

"Шесть демонов Эмили Роуз", 2005 год

Фильм режиссера Скотта Дерриксона основан на реальных событиях 1976 года, когда в ходе экзорцизма умерла немка Аннелиза Михель. Актриса Дженнифер Карпентер, исполнившая роль Эмили Роуз, в одном из своих интервью рассказала журналистам о пугающих странностях, которые происходили с ней во время съемок. Каждую ночь в номере девушки включалось радио и из приемника постоянно играла одна и та же жуткая композиция. У другой актрисы из ленты в номере сам включался телевизор, что тоже каждый раз пугало звезду.

"Повелители Салема", 2012 год

Хоть во время съемок никто не пострадал, однако актеры часто жаловались на плохое самочувствие и тревожность. Эпизоды фильма снимали в заброшенной больнице Лос-Анджелеса "Линда Виста". Однажды исполнительница одной из ролей впала в истерику, доказывая, что она видела призрака в одной из комнат. Другая же знаменитость не могла побороть головную боль и чувство, что за ней постоянно следят злые духи.

Недавно OBOZREVATEL писал о киноляпах в голливудских блокбастерах, за которые режиссерам должно быть стыдно. Но несмотря на фейлы, эти фильмы смогли стать блокбастерами, получив множество престижных премий. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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