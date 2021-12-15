Производитель молока изобразил женщин мычащими коровами, которых нужно доить. Детали скандала и видео

Южнокорейского производителя молока Seoul Milk раскритиковали в соцсетях из-за рекламного ролика, в котором женщин изобразили мычащими коровами на лугу. Потребители отказываются покупать продукцию компании, а сами "виновники" попросили прощение у всех, кого задел сексистский клип.

Скандальная реклама появилась на на официальном YouTube-канале Seoul Milk 29 ноября, однако спустя 10 дней из-за потока негативных комментариев ее удалили, сообщает Korea Herald. Сюжет видео напоминает съемки фильма про природу для National Geographic (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оператор с камерой пробирается сквозь лес и видит девушек, одетых в белые платья. Они пьют воду из ручья, загорают под солнцем и занимаются йогой на зеленой лужайке. Мужчина начинает снимать их.

Видео дня

"Наконец-то нам удалось запечатлеть их на камеру в нетронутом уголке природы, которая сохранилась здесь в своем первозданном виде. Они пьют чистую воду из родников, питаются экологически чистой органической пищей и мирно живут в спокойной обстановке. Я постараюсь подойти к ним осторожно", – говорит мужской закадровый голос.

После этих слов оператор случайно наступает на ветку, она ломается, а ее треск привлекает внимание девушек к главному герою. Однако, когда он смотрит на них, то видит уже не женщин, а мычащий коров.

Реклама заканчивается слоганом: "Чистая вода, органический корм, на 100% чистое сеульское молоко".

Тысячи пользователей сети после просмотра обвинили производителя молока, пообещав больше никогда не употреблять их продукцию.

"Подумать только, что такая реклама может появиться в 2021 году", "Я больше не буду пить Seoul Milk", "Что они себе думали, создавая такую рекламу?" "Людей никогда нельзя называть скотом, а шпионские съемки никогда нельзя использовать в качестве рекламного материала", – писали возмущенные зрители в комментариях.

Стоит отметить, что нелегальная съемка в Южной Корее считается одной из распространенных актуальных проблем.

Удалив ролик, компания обратилась к пользователям с извинениями.

"Мы просим прощение у всех, кто почувствовал себя оскорбленным из-за рекламы молока. Мы с тяжелым сердцем принимаем ваши отзывы. Обещаем провести внутреннюю проверку и предпринять особые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Мы склоняем головы в извинениях", – заявили в Seoul Milk.

Несмотря на то, что реклама была удалена, пользователи продолжают публиковать ее в соцсетях и комментировать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что норвежская почтовая служба выпустила провокационную рекламу, которая рассказывает историю любви 50-летнего мужчины Гарри и Санта-Клауса. В сети ролик вызвал массу споров: одни считают, что "у детей забрали Рождество", а другие поддерживают толерантность и смелость норвежцев.