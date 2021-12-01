Санта целуется с 50-летним мужчиной: норвежскую рекламу раскритиковали в соцсетях. Видео

Норвежская почтовая служба выпустила провокационную рекламу, которая рассказывает историю любви 50-летнего мужчины Гарри и Санта-Клауса. В сети ролик вызвал массу споров: одни считают, что "у детей забрали Рождество", а другие поддерживают толерантность и смелость норвежцев.

Кроме того, видео посвящено юбилею отмены закона, который запрещал однополые браки. 17 июня 1972 года в Норвегии геям и лесбиянкам разрешили создавать официальные семьи. "50 лет норвежцы могли любить кого хотели", – говорится в конце ролика, который компания Pol for Posten опубликовала на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В четырехминутном видео зритель знакомится с Гарри, который влюбляется в Санту. Эти чувства взаимны, но влюбленные могут видится только один раз в году. Их ситуацию разрешила почтовая служба, которая взяла на себя обязанности рождественского дедушки.

Видео дня

В комментариях под видео подавляющая часть пользователей отреагировала на Санту-гея с юмором.

"Погодите, погодите... Вы хотите сказать, что Санта не придет ко мне в этом году, потому что будет развлекаться со своим парнем?" "Даже у Санты личная жизнь насыщеннее, чем у меня", – шутили комментаторы.

Отметим, что такую реакцию оставили западные зрители, а вот украинские потребители начали спорить, увидев провокационную рекламу.

Директор по маркетингу и коммуникации в одной из отечественных компаний Дарья Черкашина поделилась видео на своей страничке в Facebook.

"Раньше трогательными были рождественские ролики кока-колы. В этом году меня поразила норвежская почта, которая выпустила ролик, посвященный 50-летию со дня отмены в Норвегии закона, запрещающего однополые отношения. С грядущими праздниками и толерантности нам всем", – написала эксперт в соцсетях.

Многие коллеги поддержали Дарью, отметив, что Норвегия – прогрессивная страна, к уровню развития которой мы все должны стремиться.

Безусловно нашлись и те, кто не оценил рождественский креатив норвежцев. Рекламу посчитали пропагандой гомосексуализма, отметив, что "домик Санты – это не гей-клуб", а у детей "украли праздник".

У владельцев противоположных суждений началась целая дискуссия. Осмелимся предположить, что дойти к консенсусу будет невозможно – каждый останется при своем мнении. Тем временем ролик под названием "Как Гарри встретил Санту" уже набрал больше полутора миллиона просмотров, а 32 тысячи зрителей поставили ему положительную оценку.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известные украинские блогеры попали в громкий скандал, устроив вечеринку в стиле Show bar в День памяти жертв Голодомора. Приглашенные гости в эротических костюмах принимали участие в пошлых конкурсах. Со всеми, кто "засветился" на празднике, прекратили сотрудничать отечественные бренды.