Приехал на работу на танке: Шварценеггер стал директором по экшену на Netflix. Видео

Легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер получил новую должность – теперь он директор по экшену на стриминговой платформе и киностудии Netflix. Старт своей работы звезда культового "Терминатора" анонсировал при помощи эффектного видео.

Видео дня

В начале ролика Шварценеггер подъезжает к офису Netflix на танке, наезжая на припаркованный рядом легковой автомобиль. Впечатляющее видео разместили на YouTube-канале стриминговой платформы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Вылезая из танка, Шварценеггер гордо и несколько пафосно объявляет, что теперь является директором по экшену, а далее он уже сидит в своем кабинете, где обещает зрителям показывать самые эффектные драки, погони и мощные взрывы в предстоящих проектах.

В юмористическом видео актер также анонсировал несколько сериалов и фильмов, которые скоро выйдут на Netflix. Среди них: боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" с Крисом Хемсвортом, триллер "Каменное сердце" с Галь Гадот и Джейми Дорнаном, а также сериал "Фубар", в котором снялся сам Шварценеггер в главной роли.

Кстати, "Фубар" – первый и пока что единственный сериал в фильмографии "Терминатора" за всю его 50-летнюю карьеру. Актер ни разу не был телезвездой, так что для него этот опыт будет новым. Проект выйдет на стриминговом сервисе уже 25 мая и расскажет об отце и дочери, которые узнают, что всю жизнь скрывали друг от друга огромную тайну – каждый из них работает на ЦРУ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская группа Kalush Orchestra, которая заняла на Евровидении-2022 первое место, в мае этого года уже во второй раз встретилась с Арнольдом Шварценеггером. Участники бэнда были рады пообщаться с кумиром детства и получить от него приглашение на важное мероприятие. Подробности – читайте здесь.

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