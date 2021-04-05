Премия Гильдии киноактеров: названы лучшие фильмы 2020

Любовь Блажко Кино 09:23, 5.04.2021 Обновлено: 09:24, 5.04.2021

В ночь на 5 апреля состоялась 27-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения. Однако в этом году мероприятие прошло без красной дорожки: речи всех актеров записали заранее, а затем показали онлайн.

Награду за лучшую мужскую роль посмертно получил Чедвик Боузман, снявшись в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Об этом пишет издание Reuters.

Лучшая женская роль:

  • Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Даниэль Калуя ("Иуда и Черный Мессия")

Лучшая женская роль второго плана:

  • Юн Ю-Юнг ("Минари")

Лучший актерский ансамбль:

  • "Суд над чикагской семеркой"

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

  • "Корона"

Лучший актер в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман ("Озарк")

Лучшая актриса в драматическом сериале:

  • Джиллиан Андерсон ("Корона")

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале:

  • "Шиттс Крик"

Лучший актер в комедийном сериале:

  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Лучшая актриса в комедийном сериале:

  • Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

Лучший актер в мини-сериале или телефильме:

  • Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

  • Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

Лучший каскадерский состав на телевидении:

  • "Мандалорец".

Как сообщал OBOZREVATEL, названы номинанты на антипремию "Золотая малина-2021". Роберт Дауни-младший оказался в этом списке за главную роль в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

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