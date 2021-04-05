Премія Гільдії кіноакторів: названі найкращі фільми 2020

Любов Блажко Кіно 09:23, 5.04.2021 Оновлено: 10:09, 5.04.2021

У ніч на 5 квітня відбулася 27-ма церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США за заслуги в галузі кінематографу і телебачення. Однак в цьому році захід пройшов без червоної доріжки: промови всіх акторів записали заздалегідь, а потім показали онлайн.

Нагороду за найкращу чоловічу роль посмертно отримав Чедвік Боузман, знявшись у фільмі "Ма Рейні: Мати блюзу". Про це пише видання Reuters.

Найкраща жіноча роль:

  • Віола Девіс ( "Ма Рейні: Мати блюзу")

Найкраща чоловіча роль другого плану:

  • Даніель Калуя ( "Юда і Чорний Месія")

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Юн Ю-Юнг ( "Мінар")

Найкращий акторський ансамбль:

  • "Суд над чиказької сімкою"

Найкращий акторський ансамбль в драматичному серіалі

  • "Корона"

Найкращий актор в драматичному серіалі

  • Джейсон Бейтман ( "Озарк")

Найкраща актриса в драматичному серіалі:

  • Джилліан Андерсон ( "Корона")

Найкращий акторський ансамбль в комедійному серіалі:

  • "Шіттс Крик"

Найкращий актор в комедійному серіалі:

  • Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо")

Найкраща актриса в комедійному серіалі:

  • Кетрін О'Хара ( "Шіттс Крик")

Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі:

  • Марк Руффало ( "Я знаю, що це правда")

Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі:

  • Аня Тейлор-Джой ( "Хід королев и")

Найкращий каскадерський склад на телебаченні:

  • "Мандалорец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі номінанти на антипремію "Золота малина-2021". Роберт Дауні-молодший опинився в цьому списку за головну роль у фільмі "Дивовижна подорож доктора Дуліттла".

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