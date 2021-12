Праздник близится: 5 лучших песен из новогодних фильмов. Видео

На Новый год или Рождество для многих из нас просмотр праздничных фильмов уже стал традицией. Есть такие сюжеты, которые хочется включать снова и снова. Особенно если в них играют любимые атмосферные песни: "All I Want For Christmas Is You", "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"...

Музыку к фильму о мальчике Кевине, мечтавшем отпраздновать Рождество в одиночку, аранжировал Джон Уильямс. Это один из популярнейших композиторов за всю историю Голливуда. Автор слов – Питер Вильговский, американский композитор, хоровой дирижер, аранжировщик и педагог украинского происхождения.

Интересно, что мотив для мелодии в фильме взят из щедровки украинского композитора Николая Леонтовича – "Щедрик".

Романтическую песню "All I Want For Christmas Is You" написала американская поп-певица и композитор Мэрайя Кэри вместе с композитором и музыкальным продюсером Уолтером Афанасьеффом.

Сначала эту мелодию автор исполнила в 1994 году. Но хитом она стала только после выхода фильма "Реальная любовь" в 2003 году. По сути, режиссеры дали песне второй шанс на успех.

Фильм Эльдара Рязанова в 1956 году стал культовым. Зрителям понравилось наблюдать за конфликтом разных поколений на фоне подготовки к карнавальной ночи. Саундтреки из этой картины до сих пор иногда можно услышать на новогодних праздниках. Например, песню "5 минут", которую эмоционально спела Людмила Гурченко.

Это песня британского поп-дуэта Wham!, выпущенная в 1984 году. Ее автор – английский певец Джордж Майкл. Хотя композиция была выпущена еще в конце прошлого века, не проходит и года, чтобы она не звучала. Даже если кто-то не включает "Last Christmas" дома, точно может услышать ее в кафе, на улице, по радио или в магазинах.

Кроме того, эта песня есть в кинокартине 2019 года "Рождество на двоих". Ее чувственно спела Эмилия Кларк, звезда сериала "Игра престолов".

В 80-х большую популярность имела песня "Три белых коня" из фильма "Чародеи". Музыку написал композитор Евгений Крылатов, а слова – поэт Леонид Дербенев. Вокальную партию исполнила не юная актриса, а эстрадная певица Лариса Долина. Стоит отметить, что звезда записала аудио детским фальцетом.

