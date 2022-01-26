"Позолоченный век": чем похож и чем отличается от сериала "Аббатство Даунтон"

Американский телеканал HBO во вторник, 25 января, выпустит новый сериал "Позолоченный век" от создателей британского многосерийного хита "Аббатство Даунтон" (2010-2015). Эти работы сценариста Джулиана Феллоуза кажутся похожими, ведь действие первого происходит в конце 1980-х, а второго –в начале 1990-х.

Новый исторический сериал вместо британских реалий обещает показать Америку после окончания Гражданской войны, в эпоху бурного роста экономики в преддверии нового века. В сюжете описано противостояния американской аристократии и промышленников, и, конечно же, личные переживания и отношения героев. Трейлер "Позолоченного века" HBO обнародовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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У "Позолоченного века" звездный актерский состав. Например, известная по "Сексу в большом городе" Синтия Никсон сыграет старую деву Аде Брук, дочка Мерил Стрип, модель Луиза Джейкобсон, – юную Мэрион Брук, актриса Кристин Барански – вдову Агнес ван Рейн.

У сериала, как видно даже по трейлеру, очень дорогие костюмы и декорации в викторианском стиле. Показаны также улицы Нью-Йорка, какими они могли бы быть в 1880-х. "От начальной сцены, когда карета едет через Центральный парк к величественному дому, становится ясно, что это крупнобюджетная постановка", – отметили журналисты The Mirror.

Издание также подчеркнуло, что поклонники "Аббатства Даунтон" увидят в новом телесериале много знакомых тем, "но "Позолоченный век" – не копия".

Интрестно, что съемки первого сезона, в которых участвовали около 200 актеров, завершили за 162 дня. "Мы привыкли к большим постановкам, но никогда раньше в таком масштабе", – сказала художник по костюмам Касия Маймоне.

Мастер реквизита Майкл Йортнер добавил, что многие вещи создатели сериала купили (например, на съемках использовались оригинальные винтажные зонтики), но многие также создавали или строили с нуля.

"Мы фактически преобразовали целую городскую площадь и сделали пять кварталов с лошадьми, каретами и статистами. Это было что-то особенное", – поделился впечатлениями исполнительный продюсер проекта Дэвид Крокетт.

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