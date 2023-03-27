После скандала с ''заменой лица'' на СТБ отложили показ сериала с российскими актерами

Телеканал СТБ отложил показ сериала "Последнее письмо любимого" за несколько часов до премьеры, которая должна была состояться сегодня, 27 марта, в 20:00. Накануне в сети разгорелся бурный скандал вокруг телепродукта из-за того, что авторы проекта заменили в нем лицо российского актера Прохора Дубравина на черты его украинского коллеги Дмитрия Саранского с помощью компьютерной технологии дипфейка.

Видео дня

Ряд украинских актеров, а также зрители открыто осудили канал, назвав подобное решение "стыдом", а также призвав вовсе не пускать в эфир проект, где были задействованы артисты из страны-агрессора. Однако в день премьеры на странице СТБ в Instagram объявили, что выход сериала отложили, не уточнив новую дату показа первой серии.

"Телеканал СТБ принял решение отложить показ украинского сериала "Последнее письмо любимого". Вещатель проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в том числе ввиду лучшего международного опыта", – сообщается в объявлении.

Однако этот ответ устроил не всех зрителей. В комментариях под публикацией вспыхнула целая дискуссия. Одни украинцы пишут, что во время разрушительной и убийственной войы с РФ сериал с россиянами нужно не переносить, а полностью отменять, несмотря на вложенные в него деньги и силы. Другие же считают, что "спасти" продукт любыми способами – это правильное решение.

"Потому что головой нужно думать перед тем, как звать в сериал российских актеров. Война не год назад началась", "Это типа, чтобы не обидеть "хороших русских", вы решили перенести, а не отменить?", "Отложить? Зачем нам такой сериал? Опять с новым лицом? Зачем нам российские актеры?", "Надеюсь, его вообще не покажут", "Надо другой дипфейк наложить, а то как-то несолидно", "Но там же и наших актеров 90%. Какая колоссальная работа коту под хвост", "Правильное решение", "Лучше уже не показывать вообще", – высказывают разные мнения комментаторы.

Напомним, на днях телеканал СТБ опубликовал трейлер "Последнего письма любимому". В видео нетрудно заметить, что лицо одного из актеров смотрится несколько неестественно.

Стоит отметить, что Прохор Дубравин, лицо которого и пытались "спрятать" за украинцем, не осудил преступное вторжение в Украину, где активно работал и зарабатывал, а наоборот – поддержал агрессию своей страны и армию оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Венецианском университете начался Кинофестиваль короткометражного кино. В список "лучших" вошли три ленты российского производства, создатели которых поддерживают войну в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!