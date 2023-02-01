Поседел и отрастил длинную бороду: как сейчас выглядит доктор Хаус из легендарного сериала 2000-х

Первый эпизод культового сериала о саркастическом враче Грегори Хаусе впервые вышел в свет в 2004 году. Образ циничного медика, определяющего даже самые сложные диагнозы, так понравился зрителям, что съемки закончились только спустя 8 лет.

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С тех пор британский актер Хью Лори, который и сыграл доктора Хауса, сильно изменился. OBOZREVATEL решил показать, как годы повлияли на звезду легендарного сериала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Интересно, что Хью Лори попал в каст "Доктора Хауса" случайно. Он записал видеопробы, находясь на съемках в другой стране, и сымитировал американский акцент. Продюсеры даже не догадались, что перед ними британский актер, и без сомнений взяли его в проект. Благодаря роли врача без халата актер получил орден Британской империи и два "Золотых глобуса".

После финала сериала Лори лишь изредка появлялся на экране. Он неоднократно признавался, что восемь лет постоянных съемок истощили его, и много времени проводил с родными – женой Джо Грин, сыновьями Чарльзом, Уильямом и дочерью Ребеккой.

За более чем 10 лет, которые актер провел за пределами съемочной площадки сериала, его внешность сильно изменилась. Хью Лори поседел и начал укладывать свои непослушные волосы назад.

Также 63-летний актер отрастил длинную бороду, с которой его уже трудно узнать.

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