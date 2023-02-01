Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Глядя на звезд мирового масштаба мы восторгаемся их успехами, красотой и талантом, но не стоит забывать, что все мы родом из детства и когда-то наши кумиры были неуверенными в себе детьми или проблемными подростками, а может быть даже "гадкими утятами". Как ни смешно, но они тоже участвовали в неловких семейных фотосессиях и делали снимки для школьного выпускного альбома на этапе полового созревания.

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OBOZREVATEL собрал коллажи с детскими и современными фото популярных актеров, музыкантов и моделей. Некоторые из этих ныне всемирно известных личностей, похоже, нашли эликсир против старения, в то время как другие изменились практически до неузнаваемости.

Адель

Анджелина Джоли

Дженнифер Энистон

Мэрилин Монро

Леонардо Ди Каприо

Бритни Спирс

Кэмерон Диас

Том Круз

Джим Керри

Дженнифер Лопес

Джастин Бибер

Деми Мур

Мадонна

Бен Стиллер

Кейт Уинслет

Джастин Тимберлейк

Блейк Лайвли

Брэд Питт

Мерил Стрип

Джулия Робертс

Джеки Чан

Эминем

Эштон Кутчер

Энн Хэтэуэй

Джон Траволта

Кира Найтли

Хью Грант

Брук Шилдс

Фредди Меркьюри

Бенедикт Камбербэтч

Сандра Буллок

Ченнинг Татум

Аманда Сейфрид

Натали Портман

Райан Гослинг

Кристен Стюарт

Джордж Клуни

Элтон Джон

Рианна

Скарлетт Йоханссон

Ранее OBOZREVATEL показывал, как бы выглядели сейчас всемирно известные звезды, которые делали пластику, если бы в свое время не обратились к пластическому хирургу. Современные приложения позволяют узнать ответ на этот вопрос.

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