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Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Анна Кравчук
Кино
6 минут
1,6 т.
Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Глядя на звезд мирового масштаба мы восторгаемся их успехами, красотой и талантом, но не стоит забывать, что все мы родом из детства и когда-то наши кумиры были неуверенными в себе детьми или проблемными подростками, а может быть даже "гадкими утятами". Как ни смешно, но они тоже участвовали в неловких семейных фотосессиях и делали снимки для школьного выпускного альбома на этапе полового созревания. 

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OBOZREVATEL собрал коллажи с детскими и современными фото популярных актеров, музыкантов и моделей. Некоторые из этих ныне всемирно известных личностей, похоже, нашли эликсир против старения, в то время как другие изменились практически до неузнаваемости.

Адель

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Анджелина Джоли 

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Дженнифер Энистон 

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Мэрилин Монро

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Леонардо Ди Каприо

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Бритни Спирс

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Кэмерон Диас

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Том Круз

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Джим Керри

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Дженнифер Лопес

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Джастин Бибер

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Деми Мур

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Мадонна

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Бен Стиллер

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Кейт Уинслет

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Джастин Тимберлейк

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Блейк Лайвли

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Брэд Питт

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Мерил Стрип

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Джулия Робертс

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Джеки Чан

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Эминем

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Эштон Кутчер

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Энн Хэтэуэй

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Джон Траволта

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Кира Найтли

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Хью Грант

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Брук Шилдс

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Фредди Меркьюри

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Бенедикт Камбербэтч

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Сандра Буллок

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Ченнинг Татум

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Аманда Сейфрид

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Натали Портман

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Райан Гослинг

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Кристен Стюарт

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Джордж Клуни

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Элтон Джон

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Рианна

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Скарлетт Йоханссон

Адель, Анджелина Джоли, Энистон и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели в детстве. Фото

Ранее OBOZREVATEL показывал, как бы выглядели сейчас всемирно известные звезды, которые делали пластику, если бы в свое время не обратились к пластическому хирургу. Современные приложения позволяют узнать ответ на этот вопрос. 

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