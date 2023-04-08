Похоронил семью и начал жизнь с нуля: как изменился Джон Траволта спустя 29 лет после съемок ''Криминального чтива''. Фото

Почти за 50 лет карьеры американский актер Джон Траволта успел сняться в боевиках, мелодрамах, мюзиклах, триллерах, вестернах, семейных комедиях. Свой путь в кинематографе он начал в 20 лет. Первыми его громкими работами стали мюзиклы "Лихорадка субботнего вечера" (1977) и "Бриолин" (1978). Однако прославился артист благодаря культовому кинофильму режиссера Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", который вышел на экраны в 1994 году.

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Траволта вошел в историю главной ролью в "Криминальном чтиве". Стоит отметить, он сам не ожидал, что ленту будет ждать грандиозный успех – в ней высмеяли многие устоявшиеся каноны американского боевика. OBOZREVATEL предлагает вместе с нами вспомнить, как Траволта выглядел в 40-летнем возрасте, когда ему поступило предложение взяться за гениальный проект. Кроме того, мы расскажем, какие трагедии пережил актер и как вернулся к нормальной жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Звезда родился в 1954 году в маленьком городе Энглвуд (штат Нью-Джерси). Его отец был итальянцем, он профессионально играл в американский футбол. Мать – ирландка, женщина преподавала английский, а в свободное время пела и снималась в кино. Именно мама привила юному артисту любовь к актерскому мастерству.

В 1976 году Джон познакомился с актрисой Дайаной Хайленд, у пары сразу завязался роман. Через год отношений красавица умерла на руках у Траволты от рака молочной железы. 2 сентября 1991 года знаменитость женился на актрисе Келли Престон. У супругов через год после свадьбы родился наследник Джетт. В возрасте 16 лет мальчик скончался от эпилептического припадка в ванной комнате дома Траволты на Багамских островах.

После очередной трагедии знаменитость ждал еще один крутой поворот в судьбе. 13 июля 2020 года не стало его супруги Келли. Женщина, как и его первая любовь Дайана, не смогла побороть рак молочной железы. Кончина любимой сильно подкосило здоровье артиста. Он впал в затяжную депрессию. После случившегося Джону предложили главную роль в боевике режиссера Чака Расселла "Райский город". Съемки смогли немного отвлечь мужчину от горя.

Интересным фактом является то, что звезда "Криминального чтива" является профессиональным пилотом. У селебрити более 1 тысячи часов налета, есть лицензия на пилотирование и личный Боинг-707. В авиапарке актера также стоит несколько самолетов поменьше. В 2017 году он принял решение отказаться от пилотирования из-за возраста.

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