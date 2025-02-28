Первый тизер 'Шрека 5' с состарившимися главными героями и новой актрисой возмутил фанатов, которые ждали мультфильм 15 лет. Видео

Американская кинокомпания Universal Pictures показала первый тизер пятой части культового анимационного фильма "Шрек". Последняя лента франшизы вышла на мировые экраны в 2010 году, так что в течение длительного времени фанаты проекта с нетерпением ждали продолжения истории о великане, однако остались недовольны анонсом.

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На обнародованном ролике, который длится менее 30 секунд, можно увидеть любимых главных персонажей ленты: Шрека, принцессу Фиону, Осла и Пиноккио, который заметно состарились. Однако, кроме знакомых героев, перед зрителями также предстала дочь людоеда и его жены, которую озвучила актриса Зендея.

К тому же, просматривая тизер, можно сделать вывод, что в киностудии Dreamworks Animation решили сделать культовый мультфильм более современным. Магическое зеркало будет показывать трендовые танцы, мемы и всевозможные события. Премьера картины запланирована на декабрь 2026 года.

Однако, похоже, такое осовременивание анимационного фильма пришлось по душе далеко не всем поклонникам. На просторах сети начали появляться посты возмущенных зрителей, отметивших, что им не нравятся внешние изменения персонажей, а также заметно улучшенное качество ленты.

"Я забираю свою предоплату за "Шрека 5". Больше не хочу, и не тратьте ваши деньги, Dreamworks".

"Это худший из пяти фильмов о Шреке".

"Верните эти уродливые линии и качество изображения "Шрека" ради Бога".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Студия "Квартал 95" сняла фильм-"прививку от русского мира", но в сети отреагировали неоднозначно.

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