''Переворачивает все с ног на голову'': Мишина в новом сезоне ''Участкового из ДВРЗ'' влюбит в себя главных героев и круто повернет сюжет

Известная украинская актриса Ксения Мишина появится в третьем сезоне иронического детектива "Участковый с ДВРЗ" на телеканале ICTV2. Звезда воплотит красавицу по имени Марина, которая влюбит в себя главных героев – местного бандита Вадика (Владимир Гладкий) и участкового Бондаря (Вячеслав Довженко).

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Актриса круто повернет сюжет сериала и уже заинтриговала неоднозначностью своей героини в жизни столичного района. Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе ICTV2 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ксения Мишина мало рассказывает о своей героине, держа интригу. Зрителям постепенно раскроют, почему Марина поселяется на криминальном районе и ко всему еще и не пренебрегает ухаживаниями местного преступника.

Сюжет круто вернется, ведь красавица придется по душе и врагу Вадика – участковому Бондарю.

"На район заходит холостячка и переворачивает все с ног на голову", – шутит актер Владимир Гладкий.

Премьера третьего сезона "Участкового с ДВРЗ" состоится в эфире телеканала ICTV2 14 марта в 21:30.

Напомним, что сюжет детектива крутится вокруг полицейских-напарников, охраняющих порядок в одном из спальных районов Киева. Сначала работа на окраине столицы кажется главному герою скучной, однако впоследствии он узнает о криминальной банде, которую "крышует" местная полиция.

Участковый Бондарь вместе с напарником Петром Дзюбой решили не закрывать глаза на беспредел и бороться с криминалитетом.

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