Пять лучших сериалов весны 2023, от которых захватывает дух: их нельзя пропустить

В перерывах между чтением новостей и донатами на ВСУ хочется отвлечься от реального экшена и погрузиться в мир киношный, а в нашем случае – сериальный. Весной 2023 года стриминговые платформы будут переполнены интересными новинками, которые точно не стоит пропускать.

Видео дня

OBOZREVATEL решил сделать подборку из пяти лучших сериалов этого сезона. Некоторые из них уже вышли на экраны в начале марта, а некоторые придется еще немного подождать.

"Правдивая ложь" (True Lies)

Дата выхода: 1 марта

Это захватывающий ремейк одноименного боевика с Арнольдом Шварценеггером в главной роли от культового Джеймса Кэмерона. Кстати, режиссер выступил одним из исполнительных продюсеров сериала. Да-да, тот самый Кэмерон, который подарил нам "Титаник", "Аватар" и "Терминатор". Сериал же расскажет вам классическую историю о семье, где жена не догадывается, что ее супруг, работающий якобы компьютерным консультантом, на самом деле является международным шпионом.

"Экстраполяции" (Extrapolations)

Дата выхода: 17 марта

Сериал представляет собой истории, которые рассказывают о влиянии изменения климата на планете на жизнь разных персонажей и человечества в целом. Во время просмотра вас приятно впечатлит количество именитых звезд на экране. Среди них: Мэрил Стрип, Кит Харрингтон, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр, Дэвид Швиммер, Эйса Гонсалес, Марион Котийяр, Форест Уитакер и другие.

"Ночной агент" (The Night Agent)

Дата выхода: 23 марта

Сериал познакомит вас с агентом ФБР на имя Питер Сазерленд. Он работает по ночам в подвальном помещении Белого дома и отвечает за телефонную линию, предназначенную для секретных агентов. Работа у главного героя не такая интересная, как звучит, поскольку он буквально сидит без дела, пока телефон пылиться из-за отсутствия звонков. Однако в один момент все меняется. Отметим, что что проект основан на одноименном бестселлере Мэтью Квирка.

"Дейзи Джонс и The Six" (Daisy Jones & The Six)

Дата выхода: 3 марта

Драматическая история основана на частично автобиографической одноименной книге Тейлор Дженкинс Рид. Сериал покажет путь выдуманной рок-группы 70-х годов. Создание, взлеты, падения, пик славы и распад – все это в сочетании с атмосферной музыкой и колоритным стильным визуалом.

"Тед Лассо" (Ted Lasso), 3 сезон

Дата выхода: 15 марта

Если вы не смотрели первые два сезона этой спортивной "трагикомедии", то у вас еще есть время до премьеры третьего сезона. Сериал о добром и обаятельном тренере по американскому футболу, которого отправили в Лондон тренировать команду английской Премьер-лиги ФК "Ричмонд". С правилами Тед Лассо не сильно знаком, но оптимистичный настрой и нестандартный подход к делу помогают ему справляться с трудностями и достигать успехов. Предыдущие сезоны завоевали целую армию фанатов и получили гору позитивных отзывов, поэтому от новых эпизодов ждут такого же результата.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Британская академия телевидения и киноискусства объявила победителей ежегодной кинопремии BAFTA. Больше всего наград забрал фильм о Первой мировой войне "На западном фронте без перемен", а в номинации "Лучшая документальная лента" победил "Навальный".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!