"Папик 2": когда и где смотреть сериал

В понедельник, 29 марта в 20.45, на телеканале "1+1" состоялась премьера второго сезона комедийного сериала "Папик" от "95 Квартала".

В главных ролях Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая. Они рассказывают зрителям об удивительной истории, в которой давно забытый всеми пенсионер решает покончить жизнь самоубийством. Но от необдуманного шага его спасает знакомство с молодой и красивой девушкой Лизой (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Режиссером проекта является Андрей Яковлев. Во втором сезоне зрители увидят еще больше неожиданных поворотов и непредвиденных ситуаций, в которых окажутся персонажи.

Кроме того, Андрей Яковлев признался, что никто из актеров до конца не знал, чем закончится интригующий сюжет. По его словам, это помогало всей команде импровизировать на площадке и раскрыться на полную.

"Люди будут смеяться и плакать вместе с нами – во втором сезоне много таких моментов, когда наворачиваются слезы", – поделился своими впечатлениями Станислав Боклан.

Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая на сьемках сериала. пресс-служба канала "1+1"

Андрей Яковлев и Дарья Петрожицкая на сьемках сериала. пресс-служба канала "1+1"

Как сообщал OBOZREVATEL, В России назвали сериал ''Квартала 95'' "народным хитом" и сообщили о премьере. В апреле на телеканале СТС покажут второй сезон украинского сериала "Папик". За прошлый год его посмотрело более 68 миллионов зрителей.