"Папік 2": коли і де дивитися серіал

Любов Блажко Кіно 15:55, 30.03.2021 Оновлено: 16:27, 30.03.2021

У понеділок, 29 березня о 20.45, на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра другого сезону комедійного серіалу "Папік" від "95 Кварталу".

У головних ролях Станіслав Боклан та Дар'я Петрожицька. Вони розповідають глядачам про дивовижну історію, в якій давно забутий усіма пенсіонер вирішує покінчити життя самогубством. Але від необдуманого кроку його рятує знайомство з молодою і красивою дівчиною Лізою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Режисером проєкту є Андрій Яковлєв. У другому сезоні глядачі побачать ще більше несподіваних поворотів і непередбачених ситуацій, в яких опиняться персонажі.

Крім того, Андрій Яковлєв зізнався, що ніхто з акторів до кінця не знав, чим закінчиться інтригуючий сюжет. За його словами, це допомагало всій команді імпровізувати на майданчику і розкритися на повну.

"Люди будуть сміятися і плакати разом з нами – в другому сезоні багато таких моментів, коли навертаються сльози", – поділився своїми враженнями Станіслав Боклан.

На офіційній сторінці серіалу в Instagram повідомляється, що перші серії вже подивилося 3,3 мільйона глядачів. Прем'єра відбулася в понеділок, 29 березня о 20.45. Нові епізоди будуть виходити з понеділка по четвер.

Стартувала прем'єра серіалу "Папік".
instagram.com/papikserial_official
Станіслав Боклан та Дар'я Петрожицька на зйомках серіалу.
пресслужба каналу "1+1"
Андрій Яковлєв та Дар'я Петрожицька на зйомках серіалу.
пресслужба каналу "1+1"

Як повідомляв OBOZREVATEL , у Росії назвали серіал ''Кварталу 95'' "народним хітом" і повідомили про прем'єру. У квітні на телеканалі СТС покажуть другий сезон українського серіалу "Папік". За минулий рік його подивилося понад 68 мільйонів глядачів.

Коментувати
Кіно

Дивіться також

В Україні через день після смерті "кіборга" ДАП від коронавірусу померла його дружина

Австралія ввела нові санкції проти Росії через Кримський міст

Україна почала прощатися із загиблими під Шумами воїнами ЗСУ. Фото та відео

"Путін – х**ло": знаменитому українському хіту виповнилося сім років

Віддали життя за Україну: що відомо про чотирьох бійців, які загинули під Шумами