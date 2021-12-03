От Одри Хепберн до Мэрилин Монро: как выглядели самые красивые актрисы XX века. Фото

Представительницы золотого века Голливуда (1930-1940-е годы) – яркие и харизматичные актрисы, воплощение грации и красоты. Например, сложно найти человека, который не знал бы кокетливую Мэрилин Монро или слегка инфантильную Одри Хепберн. Они стали легендами, о которых вспоминает уже не одно поколение киноманов.

Узнайте, какие еще звезды кинематографа XX века поражали своим талантом и красотой. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Пиаром звезды фильма "Джентльмены предпочитают блондинок" занимался миллиардер Говард Хьюз. С ним актриса заключила долгосрочный контракт. Правда, они часто конфликтовали. Мужчина видел в Джейн только эффектную красавицу, а она стремилась играть серьезные роли – глубокие и лирические.

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И даже это не помешало Рассел показать свою одаренность в актерском мастерстве. Лучшие фильмы, в которых она снялась, – это "Женщина его мечты", "Montana Belle", "Джентльмены женятся на брюнетках" и "Дорога на Бали".

У Мэрилин было сложное детство, но именно оно сделало ее сильной и целенаправленной. В общей сложности актриса снялась в 28 кинокартинах, каждая из которых стала классикой жанра.

Их используют как "инструкцию по актерскому мастерству" для артистов, начинающих свой карьерный путь. Речь идет о фильмах "Стычка в ночи", "Все о Еве", "Ниагара", "Джентльмены предпочитают блондинок", "В джазе только девушки" и "Давай сделаем это легально".

Одри как в фильмах, так и во внеэкранной жизни была настоящей леди с изящными манерами. Звезда своим примером разрушила стереотип о том, что актрисы должны быть только красивыми.

Хепберн была эрудированной, знала шесть языков, обожала читать книги и активно занималась благотворительными проектами. В общей сложности она сыграла в 32 кинокартинах. Самые популярные из них – "Римские каникулы", "Завтрак у Тиффани", "Забавная мордашка" и "Моя прекрасная леди".

Карьера перспективной актрисы длилась всего 4 года: с 1952 по 1956. За этот период ее дважды номинировали на премию "Оскар", одну из которых Грейс получила – за роль в кинокартине "Сельская девушка". Дополнительно Келли успела сняться в картинах легендарного Альфреда Хичкока – "В случае убийства набирайте М" и "Окно во двор".

Звезда после того, как вышла замуж за князя Монако Ренье III вынуждена была бросить съемки. Это было связано с тем, что супруг был против ее актерской карьеры. О своем решении уйти из кино знаменитость не раз сожалела.

На старте карьера Гарднер в кинематографе не складывалась. Она играла только роли второго плана. Однажды талант Авы разглядел Роберт Сиодмак, известный немецкий и американский кинорежиссер. Он предложил девушке сняться в его картине в жанре криминал – "Убийцы".

После проката фильма актрисе стали поступать предложения от других режиссеров, поэтому за свою жизнь звезда успела сыграть в 49 кинолентах. Наиболее успешные – "Снега Килиманджаро", "Театральный фургон", "Могамбо", "Ангел в красном" и "Синяя птица".

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