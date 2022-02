Худшие из худших. Названы номинанты на 'анти-Оскар' – премию 'Золотая малина'

В сети появился перечень номинантов на "анти-Оскар", более известный как премия "Золотая малина", члены жюри которой награждают худших кинодеятелей года. В этом году в список попали известные актеры и голливудские фильмы.

Номинации и претендентов на антипремию опубликовали на сайте USA Today. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с худшими из худших (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

Худший фильм

"Диана: Мюзикл" (Diana the Musical)

Видео дня

"Бесконечность" (Infinite)

"Карен" (Karen)

"Космический джем: Новое поколение" (Space Jam: A New Legacy)

"Женщина в окне" (The Woman in the Window)

Худший актер

Скотт Иствуд ("Опасный")

Роу Хартемпф ("Диана: Мюзикл")

Леброн Джеймс ("Космический джем: Новое поколение")

Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")

Марк Уолберг ("Бесконечность")

Худшая актриса

Эми Адамс ("Женщина в окне")

Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")

Меган Фокс ("Полночь в высокой траве/Север на злаковом поле")

Терин Мэннинг ("Карен")

Руби Роуз ("Ангел мести")

Худшая актриса второго плана

Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")

Софи Куксон ("Бесконечность")

Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")

Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")

Терин Мэннинг ("Все до последнего")

Худший актер второго плана

Бен Аффлек ("Последняя дуэль")

Ник Кэннон ("Ограбление по-джентльменски")

Мел Гибсон ("Опасный")

Гарет Киген ("Диана: Мюзикл")

Джаред Лето ("Дом Gucci")

Худший режиссер

Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")

Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")

Демон "Коук" Дэниелс ("Карен")

Ренни Харлин ("Ограбление по-джентльменски")

Джо Райт ("Женщина в окне")

Худший экранный дуэт

ЛеБрон Джеймс и любой анимационный персонаж Warner в "Космическом Джемме 2"

Джаред Лето и его 5-метровое лицо, его одежда или его бессмысленный акцент в "Доме Gucci"

Бен Платт и любой другой персонаж, играющий так же, как Платт поет, в "Дорогом Эване Хансене"

Том и Джерри в мультфильме 2021 года "Томи и Джерри"

Любой представитель актерского состава и музыкальный номер в "Диане: Мюзикл"

Худший сценарий

"Диана: Мюзикл"

"Карен"

"Женщина в окне"

"Ограбление по-джентльменски"

"Твист"

Кроме этого, актер Брюс Уиллис получил отдельную категорию, в которой отметили только его работы.

Победителей "Золотой малины" традиционно объявят за день до вручения "Оскара" 26 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля назовут номинантов престижной кинонаграды "Оскар". Букмекеры уже назвали потенциальных обладателей золотой статуэтки.