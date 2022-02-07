Худшие из худших. Названы номинанты на "анти-Оскар" – премию "Золотая малина"
В сети появился перечень номинантов на "анти-Оскар", более известный как премия "Золотая малина", члены жюри которой награждают худших кинодеятелей года. В этом году в список попали известные актеры и голливудские фильмы.
Номинации и претендентов на антипремию опубликовали на сайте USA Today. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с худшими из худших (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).
Худший фильм
"Диана: Мюзикл" (Diana the Musical)
"Бесконечность" (Infinite)
"Карен" (Karen)
"Космический джем: Новое поколение" (Space Jam: A New Legacy)
"Женщина в окне" (The Woman in the Window)
Худший актер
Скотт Иствуд ("Опасный")
Роу Хартемпф ("Диана: Мюзикл")
Леброн Джеймс ("Космический джем: Новое поколение")
Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")
Марк Уолберг ("Бесконечность")
Худшая актриса
Эми Адамс ("Женщина в окне")
Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")
Меган Фокс ("Полночь в высокой траве/Север на злаковом поле")
Терин Мэннинг ("Карен")
Руби Роуз ("Ангел мести")
Худшая актриса второго плана
Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")
Софи Куксон ("Бесконечность")
Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")
Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")
Терин Мэннинг ("Все до последнего")
Худший актер второго плана
Бен Аффлек ("Последняя дуэль")
Ник Кэннон ("Ограбление по-джентльменски")
Мел Гибсон ("Опасный")
Гарет Киген ("Диана: Мюзикл")
Джаред Лето ("Дом Gucci")
Худший режиссер
Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")
Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")
Демон "Коук" Дэниелс ("Карен")
Ренни Харлин ("Ограбление по-джентльменски")
Джо Райт ("Женщина в окне")
Худший экранный дуэт
ЛеБрон Джеймс и любой анимационный персонаж Warner в "Космическом Джемме 2"
Джаред Лето и его 5-метровое лицо, его одежда или его бессмысленный акцент в "Доме Gucci"
Бен Платт и любой другой персонаж, играющий так же, как Платт поет, в "Дорогом Эване Хансене"
Том и Джерри в мультфильме 2021 года "Томи и Джерри"
Любой представитель актерского состава и музыкальный номер в "Диане: Мюзикл"
Худший сценарий
"Диана: Мюзикл"
"Карен"
"Женщина в окне"
"Ограбление по-джентльменски"
"Твист"
Кроме этого, актер Брюс Уиллис получил отдельную категорию, в которой отметили только его работы.
Победителей "Золотой малины" традиционно объявят за день до вручения "Оскара" 26 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля назовут номинантов престижной кинонаграды "Оскар". Букмекеры уже назвали потенциальных обладателей золотой статуэтки.