О военных преступлениях россиян: украинский фильм 'Чернобыль 22' победил на кинофестивале в Оберхаузене

Украинская лента под названием "Чернобыль 22", которая повествует об оккупации ЧАЭС, получила гран-при на Международном кинофестивале короткометражных фильмов в Оберхаузене (Германия). Режиссером работы стал Алексей Радинский, продюсером – Люба Кнорозок. Фильм рассказывает историю о военных преступлениях россиян в Чернобыльской зоне устами ее работников.

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Об этом сообщил Радинский в своем Telegram. Документальная лента состоит из кадров, снятых на мобильный телефон, а также показаний очевидцев. К слову, судьи кинофестиваля отметили, что режиссер сумел передать напряжение и атмосферу войны.

"Во время работы над фильмом мы провели более двадцати глубинных интервью со свидетелями российских военных преступлений в зоне. Эти люди очень разные: от работников атомной станции до экологов. Их показания объединяют одно наблюдение: россияне оказались в Чернобыле, не имея ни малейшего представления о том, куда они действительно попали", – поделился Радинский.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы ему не пришлось делать фильм о российской оккупации Чернобыльской электростанции и если бы этот сюжет остался в сфере научной фантастики. Но судьба распорядилась иначе, и, в итоге, работа Алексея имеет главный приз.

К слову, за победу Алексей Радинский получил денежное вознаграждение в размере 8 тысяч евро (324 тысячи гривен). В общей сложности члены жюри присудили 20 призов на сумму 43 тысячи евро. Церемония награждения состоялась в Лихтбургском доме кино в Оберхаузене.

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