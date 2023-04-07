''Это спойлер?'' Marvel показала взрывы в Москве в новом сериале ''Тайное вторжение'' на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ

Киностудия Marvel выпустила второй трейлер своего нового мини-сериала "Тайное вторжение", где показала кадры взрывов в центре Москвы. Украинцы подшутили, что Marvel проспойлерила реальные события на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Видео дня

Стоит напомнить, что в 2022 году ходили слухи, что студия сменит локацию из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, но, очевидно, фрагменты с горящей столицей России решили оставить. С трейлером можно ознакомиться на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сюжет и дата выхода

Сериал расскажет о борьбе Ника Фьюри в исполнении Сэма Джексона с наступающей на Землю инопланетной расой скрулов. "Тайное вторжение" будет состоять из шести серий, которые выйдут на Disney+

Премьера состоится 21 июня 2023 года.

Пересъемка

В 2022 году иностранные СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что студия Marvel решила переснять некоторые фрагменты ленты из-за того, что основные действия происходят в России. Поговаривали, что это связано с войной на Украине. Процесс должен был занять еще 4 месяца, поэтому премьеру перенесли.

Реакция украинцев и "спойлеры"

Во втором трейлере "Тайного вторжения", вышедшем три дня назад, все же показали кадры из Москвы. Впрочем, только те, что связаны со взрывами на Красной площади.

В TikTok пошутили, будто Marvel показала спойлер контрнаступления ВСУ, который весь мир ожидает уже этой весной.

"Фильм называется "Киев за 3 дня", "Такие спойлеры мне очень нравятся", "Просто будущее экранизировали", "Могли просто подождать. На спецэффекты бы не тратились", "Это спойлер?" "Сделали больше, чем НАТО и ООН", – написали украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сериале "Счастливы вместе" Букины отправились отдыхать на Азовское море в вымышленное поселение под названием Старая Чушка, которое, как показали на карте на экране, территориально находилось в районе Херсонской и Запорожской областей. Однако герои гордо говорили, что это Российская Федерация.

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