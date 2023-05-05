Рискнули – и это сработало! Три актера, которые кардинально изменили сценарий фильма и не пожалели

Недаром говорят, талантливый человек – талантлив во всем. Герои нашей подборки не только мастерски исполнили свои роли, но и переделали сценарий, чтобы фильм поразил как можно больше зрителей. Возможно, съемки с ними не казались медом, но они добились своего и спасли киноленты.

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OBOZREVATEL расскажет несколько интересных фактов о таких известных актерах, как Киану Ривз, Харрисон Форд и Джейсон Айзекс. Они доказали, что их креативные идеи заслуживают внимания (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Киану Ривз – "Джон Уик"

Франшиза в исполнении легендарного канадского актера Киану Ривза уже долгие годы пользуется зрительскими симпатиями. Однако мало кто знает, что первая часть могла потерпеть фиаско, если бы артист не ввязался в спор со сценаристами. Все потому, что по изначальной задумке Джон Уик являлся 70-летним стариком, который много лет назад работал наемником. Да и главную роль планировали отдать Клинту Иствуду или Харрисону Форду. Но во время кастинга режиссеру понравился харизматичный Киану. Ривз отказался от искусственного состаривания и предложил сделать сюжет более динамичным.

Харрисон Форд – "Бегущий по лезвию"

Американский актер Харрисон Форд стал любимчиком публики благодаря роли охотника на репликантов Рика Декарда из фильма "Бегущий по лезвию". На эту роль претендовало много других именитых артистов, таких как Дастин Хоффман или Джек Николсон. Однако Ридли Скотт выбрал именно молодого Форда. Но, вполне вероятно, что впоследствии пожалел об этом. По сюжету киноленты должна была раскрыться правда – Декард сам является репликантом и охотится на своих же сородичей. Такой поворот возмутил Харрисона и он начал спорить с кинопродюсером. В итоге, селебрити нашли компромисс и договорились финал оставить открытым, чтобы зрители сами решили, кем же на самом деле является Рик Декард.

Джейсон Айзекс – "Гарри Поттер"

По задумке, отец главного соперника Гарри Поттера Драко Малфоя Люциус Малфой должен был быть коротковолосым и седовласым мужчиной с бегающим взглядом и в смешном костюме в полоску. Но британский актер Джейсон Айзекс, который исполнял эту роль, не согласился с данным имиджем. Артист высмеял героя, заявив, что он годами играет злодеев и знает, как должен выглядеть Малфой. Селебрити решил, что Люциус будет иметь длинные белые волосы, аристократические повадки и надменный взгляд. И не прогадал! Второстепенный персонаж стал одним из самых ярких.

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