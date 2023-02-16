Некоторых уже не узнать: как выглядят актеры сериала ''Бедная Настя'' спустя 20 лет. Фото тогда и сейчас

Историческая многосерийная мелодрама "Бедная Настя", которая выходила на экраны в 2003-2004 годах, стала настоящим прорывом на телевидении. Ее транслировали в 34 странах, где она пользовалась небывалым успехом. А актеры, сыгравшие в сериале, тут же обрели широкую известность.

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Спустя 20 лет после выхода сериала многие звезды "Бедной Насти" изменились практически до неузнаваемости, а кто-то из них буквально исчез с экранов, утратив былую славу. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как за два десятилетия изменились актеры когда-то нашумевшего проекта.

Елена Корикова (Анна Платонова)

Главную роль в сериале исполнила Елена Корикова, которая буквально после выхода первой серии проснулась знаменитой. Ее стали приглашать в самые популярные телепроекты включая "Танцы со звездами" и "Две звезды", она снималась в клипах Аллы Пугачевой и Леонида Агутина. Однако, в актерской карьере Кориковой наступило затишье, а спустя время она и вовсе пошла на спад. Персонаж Анны Платоновой в "Бедной Насте" оказался вершиной, которую актриса так и не смогла переплюнуть.

Петр Красилов (Михаил Репнин)

Как и в случае с Кориковой, роль в "Бедной Насте" принесла Красилову небывалый успех. Его начали приглашать в различные проекты, среди которых и популярный сериал "Не родись красивой", где актер сыграл харизматичного Романа Малиновского. Однако на этом крупные роли в фильмографии артиста закончились. Сейчас 45-летний Красилов активно выступает в театре, а вот на телевиденье и в кино его не зовут. Заметно изменился актер и внешне. Он набрал порядка 30-ти лишних кило, из-за чего стал выглядеть намного старше своих лет.

Даниил Страхов (Владимир Корф)

В отличие от многих, актер появился в "Бедной Насте" уже в статусе знаменитости, который ему удалось приобрести благодаря ролям в "Бригаде" и "Северном сиянии". Сейчас Страхов продолжает активно сниматься и играть в театре. А поклонницы отмечают, что с годами артист не утратил свою привлекательность.

Екатерина Климова (Наталья Репнина)

Это тот случай, когда артистке удалось затмить собственный успех после "Бедной Насти". Климова построила успешную карьеру, и продолжает заниматься этим сейчас, пополняя свою фильмографию новыми проектами. Кроме того, она воспитывает четверых детей от трех разных браков.

Дмитрий Исаев (Цесаревич Александр)

Ради роли в "Бедной Насте" артист отказался от пяти других довольно интересных проектов. Ставка сработала и Исаев стал звездой благодаря телеэпопее. После завершения сериала он, как и многие его коллеги, начал активно сниматься. Упор он сделал на криминальные и детективные истории.

Антон Макарский (Андрей Долгорукий)

Съемки в сериале стали дебютом для тогда еще начинающего актера. И, стоит отметить, вполне успешным. После "Бедной Насти" Макарский заполучил не одну главную роль в популярных мелодрамах. Кроме того, он попробовал реализовать себя как певец, из-за чего стал реже появляться на экранах. Музыкальная карьера у Макарского выдалась не такой успешной.

Анна Горшкова (Полина Пенькова)

Еще один дебют благодаря "Бедной Насте" состоялся у Анны Горшковой, которой на момент съемок было всего 17 лет. Такой мощный толчок для карьеры помог актрисе сняться во многих успешных фильмах и сериалах. Она успела побывать замужем за миллиардером, а сейчас ее сердце свободно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядят звезды культового сериала "Санта-Барбара". Последний эпизод "мыльной оперы" вышел на экраны 30 лет назад и многие актеры сильно изменились. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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