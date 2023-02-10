Как изменились актеры культового сериала ''Санта-Барбара'' спустя 30 лет. Фото

Последний эпизод 2137-серийной мыльной оперы "Санта-Барбара", которая была любимым сериалом многих фанатов драмы и романтических историй, вышел на экраны 30 лет назад. С тех пор как последняя серия поставила точку в долгой истории в 1993 году, главные актеры сильно изменились.

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Многих из них трудно узнать, а некоторых уже нет в живых. OBOZREVATEL решил показать, как выглядят звезды культового сериала и кратко рассказать об их истории (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Актриса Марси Уокер, сыгравшая Иден Кепвелл, отыграла во всех сезонах телепроекта. На взлете своей популярности она неожиданно исчезла из инфопространства, в пятый раз женилась и стала христианским пастором.

Эй Мартинес, сыгравший Круза Кастильо, в отличие от своей коллеги построил успешную карьеру в кино и стал известным актером.

Робин Райт, исполнившая роль Келли Кепвелл, после успеха "Санта Барбары" начала карьеру в полнометражных фильмах, многие из которых стали известны. Она даже стала обладательницей "Золотого глобуса".

Мейсан Кепвелл в исполнении Лейна Дэвиса полюбился многим зрителям, однако сам актер уже много лет не упоминает о триумфе на экране. Сейчас он предпочитает театральную игру.

Джудит Макконнелл – исполнительница роли Софии Кепвелл – не забросила карьеру и продолжила сниматься в сериалах и на телешоу.

Николас Костер, сыгравший Лайонелла Локриджа, хоть и не повторил успех молодости, иногда снимался в полноматражных фильмах.

После "Санта-Барбары" Нэнси Ли Гран, которую запомнили по роли Джулии, построила едва ли не самую успешную карьеру. Она была номинирована на "Эмми" и снялась во многих известных проектах.

Джед Аллан, исполнивший роль мистера Кепвелла, имел украинские корни. Его предки жили в Киеве и носили фамилию Брановские до эмиграции в США в 1910-х годах. Жизнь звезды оборвалась в 2019 году.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились актеры Голливуда, которых считали самыми красивыми. Подробнее об этом – читайте в материале.

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